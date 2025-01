Doenças relacionadas à poluição do ar

Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

As doenças relacionadas à poluição atmosférica são doenças causadas por poluentes nocivos no ar ou piora de doenças preexistentes por poluentes atmosféricos.

Alguns poluentes atmosféricos causam o estreitamento das vias aéreas, causando tosse, sibilos e falta de ar.

O diagnóstico se baseia em um histórico de exposição a poluentes atmosféricos.

Os médicos realizam testes de função pulmonar para determinar se os pulmões foram afetados.

Os sintomas são tratados.

(consulte também Considerações gerais sobre doenças pulmonares ambientais e ocupacionais.)

A poluição atmosférica contribui significativamente para uma série de problemas de saúde. A poluição atmosférica pode afetar a função pulmonar, desencadear asma e causar exacerbações da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), além de aumentar o risco de infecções respiratórias e câncer de pulmão. A poluição atmosférica também aumenta o risco de ataques cardíacos, do desenvolvimento de uma doença arterial coronariana e de acidente vascular cerebral. Pessoas que vivem em áreas com um grande volume de tráfego correm risco elevado de problemas de saúde relacionados à poluição atmosférica.

Os principais componentes da poluição atmosférica são

Dióxido de nitrogênio (decorrente da combustão de combustíveis fósseis)

Ozônio (devido ao efeito da luz solar sobre o dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos)

Monóxido de carbono

Poluição atmosférica particulada (partículas sólidas ou líquidas suspensas)

Óxidos de enxofre

A poluição atmosférica em ambientes externos é um fator importante que contribui para a poluição atmosférica em ambientes internos. Além disso, fontes de poluição atmosférica em ambientes internos incluem fumaça de tabaco, cozinhar em ambientes fechados (incluindo fogões a gás), construção e renovações. A queima de combustível de biomassa (por exemplo, madeira, resíduos animais, culturas) para cozinhar e aquecer é uma importante fonte de poluição em países que dependem de combustível de biomassa.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) define os padrões de qualidade do ar para óxidos de nitrogênio, ozônio, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, chumbo e partículas, que foram estabelecidos como critérios para poluentes atmosféricos na Lei do Ar Limpo.

Ozônio, o principal componente do nevoeiro com fumaça, é um forte irritante e oxidante respiratório. Os níveis de ozônio são mais elevados no verão e no final da manhã e início da tarde. Exposições em curto prazo podem causar falta de ar, dor torácica e hiperreatividade das vias aéreas. Crianças que praticam atividades ao ar livre regularmente em dias em que a poluição por ozônio está elevada estão mais propensas a desenvolver asma.

Os óxidos de enxofre resultam da combustão de combustíveis fósseis. Os óxidos de enxofre podem causar uma inflamação das vias aéreas, possivelmente aumentando o risco de bronquite crônica e causando o estreitamente das vias aéreas.

Os óxidos de nitrogênio se formam principalmente a partir de emissões de veículos e podem irritar as vias aéreas e causar asma.

O monóxido de carbono é um produto da combustão incompleta de combustíveis fósseis e interfere no fornecimento de oxigênio para os tecidos ao se ligar à hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio. Não é provável que níveis muito elevados de monóxido de carbono ocorram ao ar livre.

Com a remoção de chumbo da gasolina de veículos automotores, os níveis de chumbo no ar diminuíram significativamente nos Estados Unidos.

A poluição atmosférica particulada é uma mistura complexa de partículas sólidas e gotículas líquidas encontradas no ar. As partículas podem se originar de uma variedade de fontes (incluindo exaustores de diesel, chaminés e construção) e ter efeitos inflamatórios locais e em todo o corpo (sistêmicos). A fumaça de fogo, outra fonte importante de poluição atmosférica particulada, pode afetar pessoas a centenas de quilômetros da fonte do fogo. A poluição atmosférica particulada aumenta as taxas de mortalidade por todas as causas, especialmente por causas cardíacas e pulmonares.

Além de ser uma fonte importante de material particulado, a fumaça de fogo também contém dióxido de carbono, vapor de água, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e vestígios de minerais.

A indústria de nanotecnologia cria partículas extremamente pequenas de diferentes substâncias, como o carbono, para várias utilizações. Nanopartículas e partículas ultrafinas têm um tamanho inferior a 100 nanômetros. Para efeitos de comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 100.000 nanômetros de diâmetro, de modo que seriam necessárias 1000 nanopartículas para se chegar à espessura de um fio cabelo. Certas nanopartículas e partículas ultrafinas têm sido associadas ao aumento dos sintomas respiratórios em pessoas com asma.

Diagnóstico de doenças relacionadas à poluição do ar Histórico de exposição

Testes de função pulmonar Os médicos baseiam o diagnóstico no histórico médico da pessoa, nas exposições ambientais, nos sintomas e nos resultados dos testes de função pulmonar. O médico pergunta a pessoas com doenças pulmonares, como asma e DPOC, se os sintomas pioram quando expostos à poluição do ar. É frequente que os testes não ajudem a diferenciar as doenças relacionadas à poluição atmosférica de outras causas de doenças pulmonares. O papel causador de um poluente específico pode ficar claro se muitas pessoas no mesmo ambiente e com exposições elevadas desenvolverem sintomas ou distúrbios pulmonares semelhantes.

Tratamento de doenças relacionadas à poluição do ar Tratamento de sintomas Além da ênfase na redução da exposição, são administrados tratamentos para aliviar os sintomas. Por exemplo, medicamentos usados para tratar asma (como broncodilatadores, que abrem as vias aéreas) podem aliviar alguns sintomas.

Prevenção de doenças relacionadas à poluição do ar A poluição atmosférica é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Prevenir ou reduzir a exposição a poluentes atmosféricos em ambientes externos é fundamental para reduzir o risco agudo e crônico de doenças relacionadas à poluição atmosférica. Os níveis de poluentes no ar variam com base na localização e nas condições ambientais. Por exemplo, o ozônio tende a permanecer no ar em dias quentes e ensolarados, particularmente à tarde e no início da noite. O Índice de qualidade do ar é usado pelo governo federal para comunicar o nível de poluição atmosférica em uma determinada hora e lugar. As pessoas, especialmente aquelas com distúrbios cardíacos ou pulmonares, podem usar o Índice de qualidade do ar para orientar suas escolhas de atividades ao ar livre em dias em que os níveis de poluição estiverem elevados (Índice de qualidade do ar (AQI) | AirNow.gov). Exemplos de modificação de risco incluem a redução de exercícios extenuantes ao ar livre e/ou permanecer em ambientes internos em espaços com sistemas de filtração de alta eficiência para particulados (HEPA) em dias em que a qualidade do ar estiver ruim. Também se recomenda reduzir a exposição a fontes internas, como fumar e cozinhar, e otimizar a ventilação. Tabela Índice de qualidade do ar* Tabela