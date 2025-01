Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

A doença pleural relacionada ao amianto inclui espessamento (placas) e calcificação da pleura, formação de aderências, derrame pleural, colapso pulmonar parcial e mesotelioma.

Pessoas com doença pleural relacionada ao amianto podem ter dificuldade respiratória.

O diagnóstico se baseia em achados no histórico e exames de imagem do tórax.

O tratamento tem como foco o alívio dos sintomas

(consulte também Considerações gerais sobre distúrbios relacionados ao amianto e Considerações gerais sobre doenças pulmonares ambientais e ocupacionais.)

Amianto é uma família de silicatos (minerais) de ocorrência natural cujas propriedades estruturais e de resistência ao calor são úteis na construção e em materiais para construção de navios, em freios de automóveis e em alguns produtos têxteis. O amianto pode ser encontrado em baixos níveis no ar, água e solo, mas esse nível baixo de exposição ambiental não contribui significativamente para a doença em humanos. Quando inaladas, as fibras de amianto penetram profundamente nos pulmões, causando a formação de cicatrizes.

A inalação de amianto pode fazer com que as membranas que cobrem os pulmões (pleura) fiquem espessas e com tecido cicatricial. Esses espessamentos são chamados placas pleurais e geralmente não causam sintomas. Se as placas pleurais se tornarem mais extensas, elas podem causar dificuldade respiratória e anormalidades respiratórias leves em testes de função pulmonar. Essas placas não se tornam cancerosas.

A inalação de fibras de amianto pode ocasionalmente causar acumulação de líquido no espaço entre as duas camadas pleurais dos pulmões (espaço pleural). Esse acúmulo de líquido é chamado derrame causado por amianto não canceroso (benigno). Pessoas com um derrame não canceroso por amianto podem sentir dificuldade respiratória.

Embora as placas pleurais e o acúmulo de líquido relacionados ao amianto não sejam cancerosos, eles são indicativos de exposição passada ao amianto e, portanto, um risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão e mesotelioma.

Diagnóstico de doença pleural relacionada ao amianto Um histórico de exposição ao amianto

Diagnóstico por imagem do tórax As placas pleurais que se desenvolvem em muitas pessoas com exposição ao amianto muitas vezes contêm cálcio, o que facilita sua visualização em radiografias e tomografia computadorizada (TC) do tórax.