Considerações gerais sobre doenças pulmonares ambientais e ocupacionais

A prevenção de doenças pulmonares ambientais e ocupacionais se baseia na redução ou eliminação da exposição a substâncias que podem causar doenças. Na ordem da mais para a menos eficaz, a exposição pode ser reduzida ou eliminada com as seguintes medidas:

Remoção do perigo do local de trabalho

Substituição por materiais mais seguros e menos tóxicos

Implantação de controles de engenharia (ou seja, controlar o ambiente, por exemplo, com compartimentos, sistemas de ventilação, procedimentos de limpeza seguros)

Usar controles administrativos (por exemplo, limitar o número de pessoas expostas a condições perigosas)

Usar um equipamento de proteção individual (por exemplo, um respirador ou máscara contra poeira)

Embora os respiradores reduzam a exposição, eles são geralmente o tipo menos preferido de medida preventiva. Eles devem ser considerados quando intervenções mais eficazes não forem viáveis ou não reduzirem o risco o suficiente. A proteção respiratória normalmente é usada para tarefas específicas de alto risco e não para um dia de trabalho inteiro.

Quando um trabalhador precisar de um respirador para proteger a saúde, ele deve ser inscrito no programa de proteção respiratória obrigatório por escrito do empregador, que inclui avaliação médica e testes anuais de ajuste do respirador para garantir o ajuste adequado. A avaliação médica inclui uma avaliação para saber se a pessoa é capaz de usar o tipo de respirador que será usado no local de trabalho.

A vigilância médica é outro elemento da prevenção. Na vigilância médica, avaliações programadas de um trabalhador, como testes de função pulmonar ou exames de imagem do tórax, são realizadas para a identificação precoce de distúrbios quando a redução da exposição e outras intervenções podem ajudar a reduzir as consequências de longo prazo. A Agência de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) exige vigilância médica para exposições selecionadas, como amianto e sílica.