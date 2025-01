Considerações gerais sobre distúrbios relacionados ao amianto

Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

O amianto é o nome coletivo de um grupo de silicatos (que são um tipo de mineral) de ocorrência natural cujas propriedades estruturais e de resistência ao calor são úteis na construção e isolamento e de outros materiais a bordo de navios, em freios de automóveis e em alguns produtos têxteis.

Na maioria dos países desenvolvidos, o uso do amianto diminuiu nas últimas décadas, mas o amianto ainda pode ser encontrado em materiais de construção antigos e em alguns produtos. O uso mais disseminado do amianto continua principalmente em alguns países em desenvolvimento. Como demora muito tempo para desenvolver a doença após a exposição ao amianto, as pessoas continuam a desenvolver a doença relacionada ao amianto.

A exposição ocupacional anterior continua a ser a causa predominante da doença relacionada ao amianto. O amianto também pode ser encontrado em baixos níveis no ar, água e solo, mas geralmente esse nível baixo de exposição ambiental não contribui significativamente para a doença em humanos.

Os distúrbios relacionados ao amianto são causados pela inalação de fibras de amianto, como quando material frágil ou quebradiço contendo amianto é mexido. O amianto pode causar doenças malignas e não malignas.

Doenças não malignas (não cancerosas) incluem

A asbestose é uma forma de doença pulmonar intersticial causada pela exposição ao amianto.

As placas pleurais relacionadas ao amianto são a manifestação mais comum da exposição ao amianto (a pleura é o tecido fino que reveste os pulmões.) O tempo que leva para as placas pleurais relacionadas ao amianto se desenvolverem após a exposição de uma pessoa ao amianto é de aproximadamente 20 a 30 anos. Muitas vezes, as placas pleurais não causam sintomas; mas, como as placas resultam da exposição ao amianto, elas aumentam o risco de outras doenças pulmonares relacionadas ao amianto.

O espessamento pleural relacionado ao amianto é caracterizado por um espessamento extenso e disseminado da pleura. O espessamento pleural pode causar falta de ar e dor torácica.

Os derrames pleurais benignos relacionados ao amianto (DPBA) são derrames pleurais pequenos e sanguinolentos, que afetam um lado dos pulmões. Esses derrames geralmente ocorrem dentro de 10 anos após a exposição ao amianto. Uma pessoa com DPBA pode não ter sintomas ou pode ter febre e dor torácica.

Doenças malignas (cancerosas) incluem

O câncer de pulmão é o tipo mais comum de câncer associado à exposição ao amianto. O tempo entre a exposição e o início da doença é normalmente de 20 a 30 anos. O risco de câncer de pulmão devido à exposição ao amianto aumenta com exposições cumulativas maiores. Embora a asbestose seja um indicador de exposição de alto nível, o câncer de pulmão pode ocorrer sem asbestose. Fumar aumenta o risco de câncer de pulmão em pessoas que foram expostas ao amianto.

O mesotelioma, um tumor maligno da pleura e/ou peritônio, é caracterizado por uma longa latência (tempo entre a exposição e o início da doença), com uma mediana de aproximadamente 40 anos. Embora a maioria dos mesoteliomas seja de origem ocupacional, eles também podem se desenvolver após exposição ambiental ou exposição em casa (como quando um trabalhador leva amianto para casa através de pertences contaminados)

