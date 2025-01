Os sintomas incluem aperto no peito e falta de ar que melhoram com a exposição repetida. Os sintomas se desenvolvem no primeiro dia de trabalho após um fim de semana ou férias e diminuem ou desaparecem com dias de trabalho contínuos subsequentes. Esse padrão de tempo típico distingue a bissinose da asma.

Trabalhadores da indústria têxtil com exposição crônica (5 a 10 anos ou mais) à poeira de algodão ou outras podem desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva com características da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).