Pneumotórax é o colapso parcial ou total do pulmão devido à presença de ar entre as duas camadas da pleura (membrana fina, transparente, de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parede torácica.

Os sintomas incluem dificuldade respiratória e dor torácica.

O diagnóstico é feito por radiografia ou ultrassonografia torácica.

Normalmente, o tratamento inclui drenagem do ar através de um tubo, às vezes um tubo fino e flexível (cateter), inserido no tórax.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças da pleura e do mediastino.)

A pressão no espaço pleural costuma ser inferior à pressão no interior dos pulmões ou na parte externa do tórax. Se se desenvolver uma perfuração que estabeleça uma conexão entre o espaço pleural e o interior dos pulmões ou a parte externa do tórax, o ar entra no espaço pleural até que a pressão fique equilibrada ou a conexão se feche. Quando há ar no espaço pleural, o pulmão entra em colapso parcial. Às vezes, grande parte do pulmão ou todo o órgão entra em colapso, o que causa falta de ar.

Pneumotórax Imagem

Um pneumotórax espontâneo primário é um pneumotórax que ocorre sem nenhuma causa aparente em pessoas sem doença pulmonar conhecida. Em geral, o pneumotórax espontâneo primário é provocado pela ruptura de uma pequena área debilitada do pulmão (bolha). A doença é mais comum em homens altos com menos de 40 anos, particularmente em fumantes. A maioria das pessoas se recupera totalmente. Porém, o pneumotórax espontâneo primário é recorrente em até 50% das pessoas.

O pneumotórax espontâneo secundário ocorre em pessoas com alguma doença pulmonar subjacente. Esse tipo de pneumotórax ocorre mais frequentemente com a ruptura de uma bolha em pessoas idosas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mas também ocorre em pessoas com outras doenças pulmonares, como fibrose cística, asma, histiocitose pulmonar de células de Langerhans, sarcoidose, abscesso pulmonar, tuberculose e pneumonia por Pneumocystis. Devido à doença pulmonar subjacente, os sintomas e os resultados geralmente são piores no pneumotórax espontâneo secundário. A taxa de recorrência é similar à do pneumotórax espontâneo primário.

Um pneumotórax catamenial é uma forma rara de pneumotórax espontâneo secundário. Ele ocorre 48 horas após o início da menstruação em mulheres na pré-menopausa e, algumas vezes, em mulheres na pós-menopausa tomando estrogênio. A causa é a endometriose no tórax, possivelmente devido a tecido do revestimento do útero (endométrio) indo para os pulmões através de uma abertura no diafragma ou pelas veias (endometriose é um termo médico usado quando tecido endometrial aparece em qualquer lugar fora do útero).

Também pode ocorrer um pneumotórax após uma lesão ou um procedimento médico que introduza ar no espaço pleural (chamado pneumotórax traumático). Procedimentos médicos como toracocentese, broncoscopia ou toracoscopia podem causar pneumotórax traumático. Os ventiladores artificiais podem causar danos aos pulmões resultando em pneumotórax – mais frequentemente em pessoas com DPOC ou síndrome da angústia respiratória aguda grave. Alterações na pressão pulmonar (como as que ocorrem com mergulhadores [barotrauma] e pilotos de avião) podem aumentar o risco de pneumotórax.

Pneumotórax MODELO 3D

Sintomas de pneumotórax Os sintomas variam muito, dependendo da quantidade de ar que entra no espaço pleural, de quanto do pulmão entra em colapso e da função pulmonar da pessoa antes de ocorrer o pneumotórax. Eles podem estar ausentes ou se manifestarem variando desde um pouco de falta de ar à dor torácica e dificuldade respiratória graves, choque e parada cardíaca com risco à vida. Na maioria das vezes, uma dor torácica aguda, falta de ar e, ocasionalmente, tosse seca começam subitamente. A dor também pode ser sentida nos ombros, pescoço ou abdome. Os sintomas tendem a ser menos graves em um pneumotórax de desenvolvimento lento do que em um de desenvolvimento rápido. A menos que o pneumotórax seja muito grande ou se acumule sob pressão causando o colapso dos grandes vasos sanguíneos do tórax (pneumotórax tensional), os sintomas geralmente diminuem enquanto o corpo se adapta ao colapso do pulmão, que começa a se reinflar lentamente, conforme o ar é reabsorvido do espaço pleural. Pneumotórax Vídeo

Diagnóstico de pneumotórax Exame físico

Radiografia torácica ou ultrassonografia Um exame físico geralmente pode confirmar o diagnóstico se o pneumotórax for grande. Usando um estetoscópio, o médico pode observar se há uma parte do tórax que não transmite sons respiratórios normais e se é produzido um som oco, como o produzido por um tambor, quando o tórax é percutido levemente (percussão). Às vezes, o ar se acumula sob a pele do tórax sendo possível ouvir e sentir crepitações quando o tórax é tocado. Uma radiografia torácica indica a bolsa de ar e a parte colapsada do pulmão delineada pela fina camada pleural interna. A radiografia também pode exibir se a traqueia (uma via respiratória grande que atravessa a parte anterior do pescoço) está sendo desviada para um lado. A ultrassonografia também pode diagnosticar pneumotórax.