Um abscesso pulmonar costuma ser causado por bactérias que normalmente colonizam a boca ou a garganta e são inaladas (aspiradas) para o interior dos pulmões, resultando em uma infecção. Muitas vezes, uma doença na gengiva (periodontal) é a fonte das bactérias que causam um abscesso pulmonar.

O corpo tem muitas defesas (como a tosse) para ajudar a impedir que as bactérias cheguem aos pulmões. A infecção ocorre principalmente quando a pessoa está inconsciente ou muito sonolenta por causa de uso de álcool ou drogas recreativas, uso de medicamentos, sedação, anestesia ou por causa de alguma doença no sistema nervoso, sendo, portanto, menos capaz de tossir para eliminar as bactérias aspiradas.

Em pessoas com sistema imunológico deficiente, um abscesso pulmonar pode ser causado por organismos que não são normalmente encontrados na boca ou garganta, como fungos ou Mycobacterium tuberculosis (o organismo que causa a tuberculose). Outras bactérias que podem causar abscessos pulmonares são estreptococos e estafilococos, incluindo Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA), que é uma infecção grave.

O bloqueio (obstrução) das vias aéreas também pode levar à formação de abscessos. Se os ramos da traqueia (brônquios) forem bloqueados por um tumor ou um corpo estranho, pode-se formar um abscesso porque as secreções (muco) podem se acumular por trás da obstrução. Algumas vezes, bactérias entram nessas secreções. A obstrução impede que as secreções carregadas de bactérias sejam tossidas e expelidas pelas vias aéreas.

Com menor frequência, abscessos ocorrem quando bactérias ou coágulos sanguíneos infectados se deslocam através da corrente sanguínea até o pulmão a partir de outro local infectado no corpo (embolia pulmonar séptica).

Normalmente, as pessoas desenvolvem apenas um abscesso pulmonar em consequência de aspiração ou obstrução das vias aéreas. Se vários abscessos se desenvolverem, eles geralmente surgirão no mesmo pulmão. Quando uma infecção atinge os pulmões através da corrente sanguínea, no entanto, podem se desenvolver vários abscessos disseminados em ambos os pulmões. Esse problema é mais comum entre pessoas que usam drogas injetáveis com métodos sem esterilização (como agulhas sujas).

Finalmente, a maioria dos abscessos sofre ruptura em uma das vias aéreas, produzindo uma grande quantidade de escarro que é expelido pela tosse. Um abscesso rompido deixa uma cavidade no pulmão, que é preenchida por líquido e ar. Algumas vezes, um abscesso se rompe drenando para dentro do espaço entre os pulmões e a parede torácica (espaço pleural), enchendo o espaço com pus, uma condição conhecida como empiema.