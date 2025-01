Visão embaçada

Pessoas que têm sinais de alerta devem ir ao pronto-socorro imediatamente. Pessoas com uma doença no organismo (sistêmica) que algumas vezes causa danos à retina (por exemplo, diabetes, pressão alta ou doença falciforme) devem procurar um oftalmologista o quanto antes, geralmente dentro de poucos dias. No entanto, se a visão foi piorando gradualmente durante meses ou anos sem ser gravemente prejudicada e sem sinais de alerta, não há problema em esperar uma semana ou duas para procurar o médico.

Exames oculares devem ser feitos por um oftalmologista ou optometrista. O oftalmologista é o médico especializado na avaliação e tratamento—cirúrgico e não cirúrgico—de todos os tipos de doenças oculares. O optometrista é o profissional de saúde especializado no diagnóstico e tratamento de erros de refração (que são tratados com a prescrição de óculos ou lentes de contato). No entanto, o optometrista pode também diagnosticar alguns outros problemas de visão e encaminhar o paciente para tratamento com um oftalmologista. Normalmente as pessoas procuram um oftalmologista se têm sinais de alerta.