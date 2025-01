A episclerite é uma inflamação do tecido que se encontra entre a esclera (a camada fibrosa resistente que cobre o olho) e a conjuntiva (a membrana que reveste a pálpebra e cobre o branco do olho).

Em geral, desconhece-se a causa.

Os sintomas incluem vermelhidão do olho, inchaço e irritação.

A episclerite desaparece por si só, no entanto, colírios corticosteroides podem fazer os sintomas desaparecerem rapidamente.

O interior do olho

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças da conjuntiva e da esclera.)

A episclerite ocorre em adultos jovens e afeta com mais frequência as mulheres do que os homens. Em geral, a inflamação apenas atinge uma pequena parte do globo ocular e provoca uma área elevada e ligeiramente amarela. Esse quadro não é geralmente um sinal de qualquer outra doença, mas algumas vezes ocorre em pessoas que apresentam doença inflamatória generalizada (tais como lúpus ou artrite reumatoide) ou que apresentaram herpes zóster na testa e olhos.

Episclerite Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Outros sintomas incluem dor no olho e irritação com ligeiro aumento do lacrimejar e leve aumento da sensibilidade à luz intensa. A doença tende a desaparecer e pode ocorrer novamente. O diagnóstico se baseia nos sintomas e no aspecto dos olhos.