Considerações gerais sobre doenças da conjuntiva e da esclera

A conjuntiva é a membrana que reveste a pálpebra e se retrai para cobrir a esclera (a camada fibrosa resistente e branca que cobre o olho), até a extremidade da córnea (a camada transparente na frente da íris e da pupila – ver estrutura e função dos olhos). A conjuntiva ajuda a proteger o olho de pequenos corpos estranhos e de infecções provocadas por micro-organismos externos e contribuindo na manutenção da película lacrimal.

A doença mais frequente da conjuntiva é a inflamação (conjuntivite). Existem muitas causas de inflamação, incluindo

Infecções por bactérias (incluindo clamídia), vírus ou fungos (consulte Conjuntivite infecciosa)

Reações alérgicas (consulte Conjuntivite alérgica)

Produtos químicos ou corpos estranhos no olho

Exposição excessiva à luz solar

A conjuntivite é, normalmente, de duração relativamente curta, mas alguns tipos duram por meses ou anos. A conjuntivite de longa duração é frequentemente causada por alergias crônicas, infecções crônicas (tracoma) e irritação crônica dos olhos que acontece quando a pálpebra está virada para fora (ectrópio) ou para dentro (entrópio), podendo também ser causada por determinados colírios ou devido a uma secura crônica. Seja qual for a causa, as pessoas com conjuntivite apresentam sintomas semelhantes, como vermelhidão e secreção. Alguns tipos de conjuntivite também podem causar prurido e irritação.

A esclera é a camada externa, resistente e branca do globo ocular. A esclera é quem dá ao globo ocular força estrutural e o protege contra invasões e rupturas. A esclera dificilmente fica inflamada (esclerite).

A episclera é uma camada fina de tecido sobre a esclera. A episclera contém vasos sanguíneos pequenos que fornecem nutrientes à esclera. Algumas vezes a episclera torna-se inflamada (episclerite).