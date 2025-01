A trombose do seio cavernoso (TSC) tem como causa, em geral, a disseminação de bactérias (quase sempre Staphylococcus aureus) de uma infecção no rosto, dentária ou no seio nasal. A TSC pode ser causada por infecções faciais comuns, como pequenas bolhas nasais em volta de folículos capilares (furúnculos), celulite orbital ou sinusite do esfenoide ou dos seios etmoidais. Sendo a TSC uma possível complicação, o médico sempre considera séria uma infecção na área em torno do nariz até a beira dos olhos.