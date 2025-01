A inflamação da órbita pode ser o resultado de uma doença inflamatória em todo o corpo (sistêmica). Muitas vezes, a inflamação afeta apenas a órbita. A inflamação pode ser causada por infecção ou por um distúrbio não infeccioso. A inflamação da órbita devido a uma infecção que afeta a pálpebra, a pele e os tecidos ao redor da frente do olho é chamada celulite pré-septal. A inflamação devido à infecção que afeta o tecido dentro da órbita e em volta e atrás do olho é chamada celulite orbital. A inflamação orbital não infecciosa tem muitas causas. A causa mais comum de inflamação não infecciosa da cavidade ocular é a doença ocular da tireoide (também conhecida como oftalmopatia de Graves).

Doenças inflamatórias sistêmicas que afetam o olho/órbita incluem granulomatose com poliangeíte (anteriormente denominada granulomatose de Wegener), na qual há uma inflamação generalizada dos vasos sanguíneos (chamada vasculite). Outro tipo de inflamação é chamado inflamação orbitária relacionada à IgG4 (consulte também Doença relacionada à IgG4). A inflamação orbitária relacionada à IgG4 pode afetar as mesmas estruturas afetadas pela granulomatose com poliangeíte, mas normalmente com menos sintomas.

Doenças inflamatórias que afetam somente o olho incluem esclerite, na qual o revestimento branco do olho (esclera) fica inflamado. Doenças da pálpebra com inflamação são discutidas em outra seção. Inflamação que afeta qualquer ou toda parte da órbita é chamada pseudotumor inflamatório da órbita (que não é realmente um tumor e não é um câncer) ou inflamação orbital não específica. A inflamação que afeta a glândula lacrimal, localizada na parte superior da extremidade externa da órbita (veja a figura De onde vêm as lágrimas), é chamada dacrioadenite. Inflamação que afeta um dos músculos que movimenta o olho é chamada miosite.