Lentes de contato

Tratamentos por luz ultravioleta

Segmentos do anel corneano

Transplante de córnea

As lentes de contato costumam ser melhores do que óculos na correção dos problemas de visão. Existem muitos desenhos de lentes de contato (por exemplo, rígidas gás-permeáveis, híbridas, esclerais) que podem ser tentados dependendo do formato anormal da córnea. Algumas podem ser bem toleradas e oferecer uma boa visão. Contudo, às vezes a alteração na forma da córnea é tão grave que as lentes de contato não podem ser usadas ou não conseguem corrigir a visão.

Tratamentos com luz ultravioleta que enrijecem a córnea (chamados reticulação do colágeno) são úteis no ceratocone inicial para prevenir sua progressão.

A inserção de segmentos do anel corneano (objetos que alteram o formato da córnea para ajudar a corrigir a refração) parece melhorar a visão, permitindo que as pessoas tenham maior tolerância ao uso das lentes de contato. Os segmentos do anel corneano evitam que algumas pessoas se submetam ao transplante de córnea.

Em casos extremos, um transplante da córnea pode ser necessário para recuperar a visão.