Suporte nutricional para pessoas moribundas ou com demência severa

Pessoas moribundas acabam perdendo o apetite, e pessoas com demência avançada se tornam incapazes de comer. Os familiares ficam, muitas vezes, preocupados em fornecer alimentos a essas pessoas, e podem consultar um médico com relação ao uso de métodos de alimentação por sonda ou alimentação por via intravenosa (suporte nutricional). Os familiares tendem a querer usar o suporte nutricional por muitas razões. Por exemplo, a alimentação tem sido associada com amor, carinho, hospitalidade e apoio em todas as culturas ao longo da história. Além disso, as refeições em família podem ser uma atividade social cujos familiares estão relutantes em abrir mão.

No entanto, o suporte nutricional parece não trazer nenhum benefício. Não parece prolongar ou melhorar a qualidade de vida. Muitos médicos e enfermeiros que cuidam de pessoas moribundas acreditam que os dias que antecedem o óbito podem ficar desconfortáveis se as pessoas receberem suporte nutricional ou forem incentivadas a comer mais do que desejam.

Pessoas com problemas mentais avançados ou moribundas não são afligidas pela fome. Geralmente, elas ficam mais confortáveis quando comem ou bebem o que elas querem. Durante o processo de óbito, o corpo começa a se desligar, e uma pessoa pode perder o desejo por comida e bebida. Além disso, até recentemente na história da humanidade, as pessoas moribundas não recebiam suporte nutricional nem eram forçadas a comer mais do que queriam. Assim, os médicos geralmente não recomendam suporte nutricional.

Você sabia que...

Caso não se espere que o óbito ocorra nas próximas horas ou nos próximos dias, o suporte nutricional pode ser experimentado por um tempo limitado para verificar se há melhora com relação ao conforto, à clareza mental ou à energia da pessoa. Muitas vezes, a melhora não ocorre. A pessoa moribunda e seus familiares devem ter um acordo explícito com a equipe de cuidados nutricionais quando tentar e quando interromper o suporte nutricional, especialmente quando não estiver ajudando (consulte Instruções prévias).

No entanto, os familiares e cuidadores podem oferecer alimentos de modo que seja reconfortante e incentivar gentilmente a pessoa a comer:

Forneça os alimentos lentamente.

Ofereça pequenas porções de comida e pequenos goles d'água.

Ofereça os alimentos favoritos, bastante temperados e fáceis de engolir.

Acima de tudo, permita que a pessoa escolha quando e o que comer e beber.

Estimulantes do apetite, como certos antidepressivos, megestrol ou dronabinol, podem ajudar.

Fornecer outros cuidados, como escovar os dentes, umedecer a boca da pessoa com compressas úmidas quando necessário, dar a ela lascas de gelo e aplicar protetor labial pode consolar fisicamente e psicologicamente a pessoa moribunda e seus familiares que prestam assistência. A equipe de cuidados no final de vida pode prestar assistência necessária.

O aconselhamento pode ajudar os familiares que estejam preocupados com a possibilidade de usar o suporte nutricional.