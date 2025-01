Os alimentos com alta densidade energética, que são alimentos que oferecem um alto teor de calorias para uma quantidade relativamente pequena (volume), promovem o ganho de peso. A maioria desses alimentos contém mais carboidratos processados, mais gordura e menos fibras. A gordura, por natureza, possui muita energia. A gordura possui 9 calorias por grama, mas os carboidratos e as proteínas possuem 4 calorias por grama. Alimentos com alta densidade energética são comuns em países tecnologicamente avançados.

Os alimentos semipreparados, como lanches com alta densidade energética disponíveis em máquinas automáticas e restaurantes de fast food, contribuem para o aumento dos casos de obesidade. As bebidas com muita caloria, incluindo refrigerantes, sucos, várias bebidas com café e as bebidas alcoólicas, também contribuem consideravelmente. Por exemplo, um refrigerante de 12 onças ou uma garrafa de cerveja tem 150 calorias, e uma bebida com café de 12 onças (contendo leite e açúcar) ou preparado com fruta pode ter 500 calorias ou mais. Xarope de milho com alto teor de frutose (utilizado para adoçar muitas bebidas engarrafadas) é frequentemente considerado um importante responsável pelos casos de obesidade. No entanto, estudos recentes demonstram que, provavelmente, não causa mais obesidade do que outros alimentos com número semelhante de calorias na forma de açúcar.

As porções maiores de alimentos e bebidas em restaurantes e nas embalagens incentivam o consumo excessivo. Além disso, os alimentos embalados e de restaurantes são geralmente preparados usando métodos que aumentam as calorias. Consequentemente, as pessoas podem consumir mais calorias do que elas percebem.