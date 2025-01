A cirurgia metabólica e bariátrica (perda de peso) altera o estômago, o intestino ou ambos causando perda de peso em pessoas que têm obesidade ou sobrepeso e distúrbios metabólicos relacionados à obesidade (tais como diabetes ou níveis alterados de lipídios) ou outras complicações relacionadas ao peso (tais como hipertensão arterial, apneia do sono ou doença cardíaca).

Nos Estados Unidos, aproximadamente 260.000 pessoas se submetem à cirurgia metabólica e bariátrica todos os anos. Esse número representa quase dois terços do número total de procedimentos bariátricos realizados no mundo todo. Esses procedimentos resultam em perda de peso substancial. As pessoas podem perder metade ou até mais do seu peso excessivo, de 80 a 160 libras. A perda de peso é rápida no início e depois começa a diminuir gradualmente, durante um período de um a dois anos. Essa perda de peso mantém-se, frequentemente, durante anos. A perda reduz consideravelmente a gravidade e o risco de problemas clínicos relacionados ao peso (como apneia do sono e diabetes). A perda de peso melhora o humor, a autoestima, a imagem corporal, o nível de atividade e a capacidade de trabalhar e interagir com as pessoas.

Especialistas em cirurgia bariátrica recomendam cirurgia para pessoas com índice de massa corporal (IMC) acima de 35, independentemente de outros quadros clínicos, e para aquelas com IMC entre 30 e 34,9 que têm distúrbios metabólicos (tais como diabetes e doença cardíaca). Muitas dessas pessoas também se qualificam para receber medicamentos para perda de peso. O uso desses medicamentos juntamente com cirurgia está sendo estudado.

Para estar qualificada e se submeter à cirurgia, a pessoa também deve fazer o seguinte:

Entender os riscos e efeitos da cirurgia metabólica e bariátrica

Estar motivada a seguir as mudanças na alimentação e no estilo de vida exigidas após a cirurgia

Ter tentado outros métodos de perda de peso

Estar fisicamente e mentalmente capaz de se submeter à cirurgia

Os exames específicos a serem realizados antes da cirurgia e o tempo entre o encaminhamento e a cirurgia podem variar com base no plano de saúde da pessoa.

Normalmente, a idade apenas não é um fator quando a cirurgia metabólica e bariátrica estiver sendo considerada. Em pessoas com menos de 18 anos, a cirurgia bariátrica tem demonstrado bons resultados em curto e longo prazo.

A cirurgia não é indicada se a pessoa

Tiver um transtorno de saúde mental que não está controlado (como distúrbio depressivo maior)

Tiver um transtorno por uso de substâncias

Tiver câncer que não está em remissão ou outra doença potencialmente fatal

Tipos de cirurgia metabólica e bariátrica A cirurgia metabólica e bariátrica pode ser feita através de dois métodos: Cirurgia minimamente invasiva

Cirurgia abdominal aberta Geralmente, são utilizadas técnicas minimamente invasivas, tais como laparoscopia ou procedimentos robóticos. Em procedimentos laparoscópicos, um tubo equipado com uma câmera (laparoscópio) é inserido através de uma pequena incisão perto do umbigo. Outros quatro a seis instrumentos cirúrgicos são então inseridos no abdômen em pequenas incisões similares. Em procedimentos robóticos, o cirurgião utiliza braços robóticos para segurar e manipular os instrumentos, que são inseridos através das pequenas incisões. Na cirurgia aberta tradicional, é feita uma incisão longa que atravessa verticalmente o meio do abdômen e, atualmente, ela é realizada apenas em alguns casos. Técnicas minimamente invasivas causam menos dor e têm um tempo de cicatrização menor do que a cirurgia aberta. A cirurgia metabólica e bariátrica pode incluir A redução do tamanho do estômago, às vezes com desvio de uma parte do intestino delgado (por exemplo, a gastroplastia em Y de Roux)

Procedimentos endoscópicos (tais como a colocação de um balão no estômago) Esses dois procedimentos limitam a quantidade de alimentos que a pessoa pode ingerir. Além disso, eles causam modificações no metabolismo e nos hormônios que promovem a perda de peso, por exemplo, fazendo com que a pessoa se sinta satisfeita mais cedo. Os procedimentos mais comuns realizados nos Estados Unidos incluem: Gastrectomia em manga

Gastroplastia em Y de Roux

Procedimentos de revisão (tais como reduzir o tamanho da bolsa gástrica)

Derivação biliopancreática com switch duodenal (DBP/SD)

Anastomose única em bypass duodenoileal com gastrectomia em manga

Procedimentos endoscópicos

Banda gástrica ajustável Alguns procedimentos, tais como a gastroplastia vertical com banda e a banda gástrica ajustável, são raramente realizados hoje em dia. Gastrectomia em manga A gastrectomia em manga é o procedimentos cirúrgico metabólico e bariátrico mais frequentemente usado nos Estados Unidos. Esse método leva à perda de peso substancial e sustentada. A maior parte do estômago é removida, transformando o estômago em um tubo estreito (manga) que se parece com uma banana. O intestino delgado não é alterado. Essa manga tem uma capacidade menor de conter alimentos e, com isso, reduz o número de calorias consumidas. A pessoa também sente menos fome. A gastrectomia em manga provoca certas mudanças hormonais, que podem resultar em saciedade antecipada e contribuir para a perda de peso. Essas mudanças também melhoram a maneira pela qual o organismo utiliza a glicose, possivelmente ajudando a reduzir a gravidade do diabetes. Complicações sérias são raras. Uma infecção pode ocorrer se o conteúdo do estômago vazar para fora da manga. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) pode surgir ou piorar. É possível que as pessoas que apresentam sintomas significativos devido à DRGE antes da cirurgia sejam desaconselhadas de fazer a gastrectomia em manga. Sangramento grave pode ocorrer em qualquer procedimento cirúrgico. Gastroplastia em Y de Roux Na gastroplastia em Y de Roux, uma pequena parte do estômago é separada do restante, criando uma pequena bolsa. Portanto, reduz-se drasticamente a quantidade de alimento ingerido em uma única refeição. A bolsa estomacal está conectada a uma parte inferior do intestino delgado (chamada jejuno). Dessa forma, uma grande parte do estômago e do intestino delgado é desviada. Esse formato parece um Y – daí o nome do procedimento. A abertura entre a bolsa e o intestino é bem estreita. Como resultado, o alimento se movimenta lentamente para fora da bolsa e vai para o intestino, e a pessoa pode se sentir satisfeita por um período maior. Uma vez que o alimento é desviado da parte inferior desconectada do estômago e da parte superior do intestino delgado (duodeno), onde ocorre a maioria do processo de digestão e absorção, a quantidade de alimentos e o número de calorias absorvidos é menor. As partes desviadas do estômago e do duodeno são, então, conectadas à parte inferior do intestino delgado, de modo que os sucos digestivos (ácidos biliares produzidos pelo fígado e enzimas pancreáticas) ainda podem se misturar com os alimentos e fazer com que eles ainda possam ser digeridos. Além disso, os nutrientes, incluindo vitaminas e minerais, ainda conseguem ser absorvidos, reduzindo o risco de deficiências nutricionais. A gastroplastia (e a gastrectomia em manga) causa algumas alterações hormonais. Essas mudanças podem resultar em saciedade antecipada e contribuir para a perda de peso. Essas mudanças também melhoram a maneira pela qual o organismo utiliza a glicose (um tipo de açúcar), possivelmente ajudando a reduzir a gravidade do diabetes ou fazendo com que ele se resolva por completo. A maioria das pessoas permanece no hospital por dois dias ou mais. Para muitas pessoas que fizeram gastroplastia, a ingestão de alimentos com alto teor de gordura e açúcar refinado pode provocar a síndrome de dumping. Os sintomas da síndrome de dumping incluem indigestão, náuseas, diarreia, dor abdominal, sudorese, sensação de desmaio iminente e fraqueza. A síndrome de dumping ocorre quando alimentos não digeridos saem do estômago e vão para o intestino delgado com muita rapidez. De modo semelhante à gastrectomia em manga, as complicações da gastroplastia podem incluir infecção, se o conteúdo do estômago vazar para fora do estômago nas novas conexões, e sangramento. O bloqueio do intestino é uma complicação rara que pode ocorrer em qualquer momento após a cirurgia. Desvio de parte do trato digestivo Procedimentos de revisão Às vezes, é necessário um segundo procedimento (chamado de procedimento de revisão) quando a pessoa não tiver atingido sua meta de peso ou tiver recuperado o peso perdido ou porque uma outra complicação ocorreu. Por exemplo, se a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) surgir após a gastrectomia em manga. A DRGE pode ser tratada por meio de uma gastroplastia em Y de Roux. Os procedimentos de revisão podem ser mais complicados e ter um risco ligeiramente maior de complicações que a cirurgia original. No entanto, esses procedimentos são seguros e eficazes quando realizados por cirurgiões bariátricos experientes. O tipo de procedimento de revisão depende do procedimento original e do motivo da revisão. Por exemplo, se uma gastroplastia tiver sido realizada, é possível que a bolsa gástrica se alargue e precise ser reduzida, ou o cirurgião talvez encurte a parte do intestino delgado que está ligada ao estômago. Esses procedimentos reduzem a absorção de calorias e nutrientes e a quantidade de alimentos que a pessoa consegue ingerir. Uma endoscopia geralmente é feita antes de um procedimento de revisão. Um tubo de visualização flexível é inserido pela boca e pela garganta para examinar a parte superior do trato digestivo. Também podem ser realizados estudos radiográficos com ingestão de bário. São tiradas radiografias depois que a pessoa engole bário, que delineia o trato digestivo e ajuda o médico a identificar anomalias. Derivação biliopancreática com switch duodenal A derivação biliopancreática com switch duodenal é responsável por menos que 5% dos procedimentos bariátricos realizados nos Estados Unidos. No entanto, o número de procedimentos realizados a cada ano está aumentando. A derivação biliopancreática com switch duodenal é geralmente realizada apenas em pessoas com obesidade muito grave. Esse procedimento tem três etapas principais: Gastrectomia em manga

Divisão da primeira parte do intestino delgado (duodeno)

Conexão entre a parte inferior do intestino delgado (íleo) e o duodeno Uma conexão adicional é feita entre duas partes do íleo para criar um Y semelhante à realizada na gastroplastia em Y de Roux. Primeiro, uma gastrectomia em manga é feita para remover a maior parte do estômago. A primeira parte do intestino delgado (duodeno) é então dividida logo após a extremidade do estômago. A parte inferior do intestino (o íleo) é então ligada ao duodeno para que os alimentos percorram a manga entre o início do duodeno até o íleo. Em seguida, a segunda conexão é feita entre duas partes do íleo. Assim, a maior parte da parte média do intestino delgado (jejuno) é desviada. Com isso, os sucos digestivos (ácidos biliares e enzimas pancreáticas) não conseguem se misturar com alimento no local onde isso costuma ocorrer, levando a uma redução na absorção de nutrientes e calorias. A perda de peso é significativa, mas deficiências nutricionais podem surgir se a pessoa não tomar suplementos. Após esse procedimento, os médicos fazem exames para verificar se há deficiências de vitaminas e minerais. A derivação biliopancreática com switch duodenal também pode ajudar pessoas com síndrome metabólica. A derivação biliopancreática com switch duodenal pode ser feita na forma de um ou dois procedimentos: primeiro, gastrectomia em manga isoladamente, seguida por derivação biliopancreática com switch duodenal após a perda de peso inicial. Anastomose única em bypass duodenoileal com gastrectomia em manga A anastomose única em bypass duodenoileal com gastrectomia em manga é semelhante à derivação biliopancreática com switch duodenal, mas é um pouco mais simples e mais rápida, e o risco de deficiências nutricionais é menor, porque a parte do intestino delgado que absorve nutrientes é mais longa. A principal diferença é que uma anastomose única em bypass duodenoileal com gastrectomia em manga envolve apenas uma conexão. Primeiro, uma gastrectomia em manga é feita para remover uma grande parte do estômago e um estômago menor com formato de banana é confeccionado. Em seguida, a primeira parte do intestino delgado (duodeno) é cortada logo abaixo do estômago. Outro corte é feito a vários metros da extremidade inferior do intestino delgado (íleo). A extremidade cortada do duodeno ligada ao estômago é então conectada ao íleo. Uma vez que o comprimento desse novo segmento do intestino delgado permanece relativamente longo, uma quantidade maior de nutrientes é absorvida. Após esse procedimento, a pessoa ainda precisa tomar suplementos nutricionais e ser monitorada quanto à presença de deficiências, embora elas tenham menos probabilidade de ocorrer que após uma derivação biliopancreática com switch duodenal. A perda de peso é substancial e contínua, a pessoa sente menos fome e os níveis de glicose no sangue são controlados. Esse procedimento pode piorar ou causar sintomas de refluxo gastroesofágico. O refluxo biliar também pode ocorrer. Procedimentos endoscópicos Novos procedimentos endoscópicos podem ajudar a tratar pessoas que não podem fazer cirurgia ou que preferem não fazer cirurgia. Em um procedimento, um balão vazio é passado através da garganta até o estômago e é preenchido com soro fisiológico. O balão reduz a quantidade de alimentos que o estômago consegue segurar, de modo que a pessoa se sente satisfeita depois de ingerir uma quantidade menor de alimentos. O balão é removido após seis meses. Inicialmente, as pessoas perdem peso, mas podem voltar a ganhar peso em longo prazo. Outro procedimento é a gastroplastia endoscópica em manga. O médico insere um endoscópio pela boca, atravessando a garganta até o estômago e insere instrumentos através do endoscópio até o estômago. Em seguida, o médico sutura o estômago a partir do seu interior para diminuir o tamanho do estômago. As taxas de complicações são baixas. As complicações mais comuns incluem náusea, sangramento gastrointestinal, vazamento do conteúdo gástrico e infecções. É menos provável que ocorra refluxo gastroesofágico após uma gastroplastia endoscópica em manga. Além disso, a gastroplastia endoscópica em manga pode ser reversível. Os resultados após cinco anos sugerem que a perda de peso é mantida, apesar de algumas pessoas precisarem de procedimentos de revisão. Banda gástrica ajustável Atualmente, a banda gástrica ajustável é raramente utilizada nos Estados Unidos. Com cada vez mais frequência, as pessoas que fizeram esse procedimento retiram as bandas e realizam uma gastrectomia em manga ou uma gastroplastia. No caso da banda gástrica ajustável, uma banda é colocada na extremidade superior do estômago para dividi-lo em duas partes: uma parte superior pequena e uma parte inferior grande. O alimento passa pela banda a caminho do intestino, mas a banda desacelera a passagem do alimento. Conectado à banda está um pedaço do tubo com um dispositivo que permite o acesso à banda na outra extremidade do tubo (por uma porta). A porta está localizada sob a pele; assim os médicos podem ajustar o aperto da banda após a cirurgia. Os médicos podem injetar líquidos pela porta dentro da banda para expandi-la e deixar a passagem mais estreita entre a parte superior e a parte inferior do estômago. Alternativamente, eles podem remover o líquido da banda para alargar a passagem se ocorrer um problema ou se a banda estiver muito apertada. Quando a passagem estiver menor, a parte superior do estômago enche mais rapidamente, enviando uma mensagem ao cérebro de estômago cheio. Como resultado, as pessoas comem refeições menores e perdem peso considerável com o tempo. As complicações em longo prazo incluem refluxo gastroesofágico, esofagite, deslizamento das bandas e deterioração do tecido sob a banda. Bandagem do estômago

Avaliação para cirurgia metabólica e bariátrica Antes da cirurgia metabólica e bariátrica, o paciente é avaliado para determinar se a cirurgia poderá ou não ajudá-lo. Os médicos tentam determinar o grau de preparo e de capacidade da pessoa de realizar as mudanças de estilo de vida necessárias após a cirurgia. Um exame físico e exames são realizados. Os exames podem incluir os seguintes: Exames de rotina antes de uma cirurgia para verificar o funcionamento dos órgãos vitais

Exames de sangue, incluindo exames hepáticos (para determinar o bom funcionamento do fígado ou se está comprometido) e a medição dos níveis de glicose, de colesterol e de outras gorduras (lipídios) no sangue (em jejum)

Exames de sangue para medir os níveis de vitamina D, vitamina B12, ácido fólico e ferro

Um eletrocardiograma para verificar quanto à presença de doença arterial coronariana

Às vezes, avaliação do trato digestivo (com radiografia ou endoscopia)

Às vezes, uma ultrassonografia do abdômen, inclusive a vesícula biliar

Às vezes, um ecocardiograma (ultrassonografia do coração)

Às vezes, provas da função pulmonar para avaliar a função dos pulmões, por exemplo, no caso de a pessoa ter asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

Às vezes, exames da função da tireoide

Às vezes, uma avaliação do sono (incluindo polissonografia) e exames para verificar quanto à presença de apneia do sono Quando certos distúrbios são detectados, medidas são tomadas para controlar tais distúrbios e, dessa forma, reduzir o risco da cirurgia. Por exemplo, a hipertensão arterial é tratada. As pessoas que fumam são aconselhadas a parar pelo menos 8 semanas antes da cirurgia e, se possível, para sempre. O tabagismo aumenta o risco de problemas respiratórios e o risco de úlceras e hemorragia digestiva após a cirurgia. Também são feitas avaliações de saúde mental e nutricionais. A pessoa deve informar ao médico todo medicamento ou erva medicinal que esteja tomando. Alguns medicamentos, incluindo os anticoagulantes (como a varfarina) e a aspirina, podem ser interrompidos antes da cirurgia.