Considerações gerais sobre minerais

Os minerais são necessários para o funcionamento normal das células do organismo.

O organismo precisa de quantidades relativamente grandes de

Cálcio

Cloro

Magnésio

Fosfato

Potássio

Sódio

Esses minerais são denominados macrominerais. Os ossos, os músculos, o coração e a função do cérebro dependem desses minerais.

O organismo precisa de quantidades pequenas de

Cromo

Cobre

Flúor

Iodo

Ferro

Manganês

Molibdênio

Selênio

Zinco

Estes minerais são denominados microminerais. Exceto com relação ao cromo, todos os microminerais são incorporados em enzimas ou hormônios necessários em processos corporais (metabolismo). O cromo ajuda o organismo a manter os níveis de açúcar no sangue dentro da normalidade. Não se sabe se o cromo deve ser considerado um micromineral essencial (necessário).

Tanto os macrominerais quanto os microminerais são prejudiciais se ingeridos em excesso.

Os minerais são parte essencial de uma dieta saudável. Já foi determinada a ingestão diária recomendada (IDR) da maioria dos minerais, ou seja, a quantidade que a maior parte das pessoas em bom estado de saúde necessita todos os dias para se manterem saudáveis. As pessoas com algumas doenças podem precisar de uma quantidade maior ou menor.

Consumir uma quantidade insuficiente ou excessiva de algum mineral pode causar uma doença nutricional. É improvável que as pessoas com uma dieta equilibrada e variada cheguem a desenvolver alguma doença nutricional ou uma deficiência de minerais significativa, exceto por deficiência de iodo, ferro ou zinco em algumas ocasiões. No entanto, quem segue dietas muito restritivas pode não consumir quantidades suficientes de um mineral (ou vitamina) em especial. Por exemplo, os vegetarianos, incluindo os que comem ovos e laticínios, correm o risco de ter deficiência de ferro. Os bebês são mais propensos a desenvolver deficiências, porque eles crescem rapidamente (e, portanto, necessitam de quantidades maiores de nutrientes para seu tamanho do que os adultos).

Do mesmo modo, o consumo de grandes quantidades (megadoses) de suplementos minerais sem supervisão médica pode ter efeitos nocivos (tóxicos).

Alguns distúrbios minerais (tais como distúrbios relacionados com a deficiência de manganês e molibdênio) são muito raros ou podem não existir.

Eletrólitos Alguns minerais, principalmente os macrominerais, são tão importantes quanto os eletrólitos. O organismo usa eletrólitos para ajudar a regular as funções dos nervos e músculos e para manter o equilíbrio ácido-base e o equilíbrio hídrico. Alguns distúrbios podem surgir se esse equilíbrio de eletrólitos for perturbado.

Diagnóstico Frequentemente, exames de sangue ou urina Os médicos conseguem detectar muitas das doenças nutricionais comuns ou um desequilíbrio eletrolítico através da medição dos níveis de minerais em uma amostra de sangue ou de urina.