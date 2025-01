Vitaminas e minerais

Algumas vitaminas (como as vitaminas C e E) e alguns minerais (como o selênio) atuam como antioxidantes, tal como outras substâncias presentes em frutas, legumes e verduras (por exemplo, o betacaroteno). Os antioxidantes protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres, que são subprodutos derivados da atividade normal das células. Os radicais livres participam prontamente de reações químicas – algumas úteis para o organismo e outras não – e são considerados como agentes que colaboram para disfunções, como distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos e câncer.

As pessoas que consomem quantidades adequadas de frutas, verduras e legumes com alto teor de antioxidantes estão menos propensas a desenvolver doenças do coração e dos vasos sanguíneos e certos tipos de câncer. No entanto, não se sabe se esses benefícios são oriundos dos antioxidantes, de outras substâncias em frutas e verduras ou de outros fatores relacionados à dieta e ao estilo de vida da pessoa; além disso, não foi demonstrado que tomar suplementos antioxidantes previne a ocorrência de doença ou mortalidade e, às vezes, eles podem ser prejudiciais.