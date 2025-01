Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

Foram propostas orientações gerais para uma dieta saudável, embora as necessidades nutricionais diárias, incluindo de nutrientes essenciais, dependam muito da idade, sexo, estatura, peso, atividade física e taxa na qual as pessoas queimam calorias (taxa metabólica). Os valores de ingestão diária recomendada para proteína, vitaminas e minerais são periodicamente publicados pelo The Food and Nutrition Board da National Academy of Sciences–National Research Council e pelo Ministério da Agricultura dos EUA. Esses valores têm como objetivo atender às necessidades de uma pessoa saudável.

O Ministério da Agricultura dos EUA também publica oMyPlate, um site na Internet que ajuda as pessoas a desenvolver hábitos alimentares saudáveis e a fazer escolhas alimentares saudáveis que atendem às suas necessidades individuais.

Em geral, as autoridades recomendam que as pessoas:

Sigam uma dieta saudável em todas as fases da vida

Personalizem e desfrutem de alimentos e bebidas ricos em nutrientes de modo a refletir suas preferências pessoais, tradições culturais e considerações orçamentárias

Concentrem-se em atender às necessidades do grupo de alimentos com alimentos e bebidas ricos em nutrientes e permaneçam dentro dos limites calóricos

Limitem o consumo de alimentos e bebidas com níveis mais elevados de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio e limitem o consumo de bebidas alcoólicas

A ingestão de uma quantidade adequada de líquidos também é importante.

Recomenda-se eliminar as gorduras trans da dieta. Sempre que possível, as gorduras saturadas e as gorduras trans devem ser substituídas por gorduras monoinsaturadas e gorduras poli-insaturadas, inclusive as gorduras poli-insaturadas denominadas gorduras ômega-3.