Alguns alimentos contêm fibras, que é um carboidrato complexo duro. As fibras podem ser

Parcialmente solúveis: A fibra dissolve-se na água e, assim, o organismo consegue digerir uma parte dela.

Insolúveis: A fibra não se dissolve na água e, assim, o organismo não consegue digeri-la.

A principal utilidade da fibra na dieta é acrescentar volume ao conteúdo intestinal. Isso facilita a eliminação das fezes e minimiza a ocorrência de constipação. Além disso, as fibras também podem causar saciedade (a sensação de sentir-se satisfeito e sem fome). Contudo, a ingestão excessiva de fibra insolúvel pode causar sensação de inchaço abdominal além de interferir na absorção de alguns tipos de vitaminas e minerais.

Os especialistas recomendam o consumo diário de fibra de cerca de 30 gramas. Nos Estados Unidos, a quantidade média de fibra consumida diariamente é de aproximadamente 12 gramas, porque as pessoas tendem a consumir produtos feitos com farinha de trigo altamente refinada e não comem muitas frutas, verduras e legumes. Em média, uma porção de fruta, verdura, legume ou cereal contém 2 a 4 gramas de fibra. As carnes e os laticínios não possuem fibra.