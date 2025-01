Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

A caloria é uma medida de energia. Os alimentos têm calorias. Isto é, os alimentos fornecem energia ao organismo, que é liberada quando os alimentos se decompõem na digestão. A energia permite que as células realizem todas as suas funções, incluindo a síntese de proteínas e outras substâncias necessárias ao organismo. A energia pode ser imediatamente utilizada ou armazenada para ser utilizada mais tarde.

Os alimentos podem não ser absorvidos completamente. Nesses casos, o organismo pode não ser capaz de utilizar todas as calorias dos alimentos como energia.

Quando o fornecimento de energia, isto é, o número de calorias trazidas pelos alimentos, excede as necessidades imediatas do organismo, o excesso é armazenado. A maior parte do excesso de energia é armazenada sob a forma de gordura. Outra parte é armazenada como carboidratos, geralmente no fígado e nos músculos. Como resultado, ganha-se peso corporal.

Você sabia que...

Quando a ingestão de caloria for baixa para atender às necessidades do corpo, o organismo começa a usar os carboidratos armazenados no fígado e nos músculos. Como o organismo mobiliza rapidamente os carboidratos armazenados e excreta água durante essa ação, a perda de peso tende a ser rápida inicialmente. No entanto, a pouca quantidade de carboidratos armazenada proporciona energia apenas por um curto período. Depois, o organismo recorre aos depósitos de gordura. Como a gordura contém mais energia por quilo, a perda de peso é mais lenta, pois o organismo utiliza a gordura para produzir energia. Contudo, a quantidade de gordura armazenada é muito maior e pode, na maioria das pessoas, fornecer energia por muito tempo.

É possível também perder proteína, mas normalmente em quantidades menores que carboidratos e gorduras. Além disso, a perda de proteína tende a ser menor em pessoas magras do que em pessoas com sobrepeso. O organismo utiliza uma grande quantidade de proteína apenas durante carências prolongadas e graves de energia. Se uma pessoa normalmente nutrida passa por uma inanição total (sem consumir qualquer tipo de alimento), a morte ocorre no espaço de 8 a 12 semanas.

Como são medidas as calorias dos alimentos?