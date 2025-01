Alimentos processados, alimentos orgânicos e alimentos transgênicos ou geneticamente modificados

Para que um alimento possa ser identificado como sendo um alimento orgânico certificado pelo Departamento de Agricultura dos EUA, o alimento orgânico precisa ser cultivado e processado de acordo com diretrizes federais que abordam muitos fatores, incluindo a qualidade do solo, práticas de criação de animais, controle de pragas e ervas daninhas e o uso de aditivos. Por exemplo, para que a carne possa ser identificada como sendo orgânica, os animais precisam ser criados em condições que acomodem seus comportamentos naturais (por exemplo, a capacidade de pastar em um pasto), eles precisam ser alimentados com ração e forragem 100% orgânicas e não podem receber antibióticos nem hormônios. Para poder ser identificado com selo de produto orgânico certificado pelo Departamento de Agricultura dos EUA, o produto precisa conter 95% de ingredientes orgânicos.

Embora a certeza e a abrangência dos benefícios para a saúde atribuídos aos alimentos orgânicos ainda sejam desconhecidas, a ausência de antibióticos ajuda a prevenir a resistência a antibióticos. Pesticidas sintéticos também podem aumentar o risco de ter autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e comprometimento das habilidades cognitivas em crianças. Uma estratégia para ajudar a conter o aumento dos custos dos alimentos orgânicos é considerar as listas anuais de níveis de pesticidas do Grupo de Trabalho Ambiental (Environmental Working Group, EWG) que elencam a dúzia suja (verduras e frutas que foram contaminados com mais pesticidas que outras safras) e os quinze limpos (verduras e frutas que contêm as menores quantidades de resíduos de pesticidas).