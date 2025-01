A síndrome POEMS é um distúrbio raro no qual mais de uma glândula endócrina apresenta disfunção

(consulte também Síndrome de deficiência poliglandular).

As glândulas endócrinas são órgãos que secretam um ou mais hormônios específicos. A síndrome POEMS é provavelmente causada por anticorpos (imunoglobulinas) que circulam no sangue e danificam os órgãos, particularmente as glândulas endócrinas. Os anticorpos são produzidos por células chamadas plasmócitos. A síndrome POEMS pode surgir em pessoas com determinadas doenças plasmocitárias, nas quais os plasmócitos anômalos se multiplicam e produzem quantidades excessivas de um anticorpo que danifica os órgãos. A síndrome POEMS às vezes aparece em pessoas com câncer. Ela não é causada pelo próprio câncer, mas é um quadro clínico que ocorre apenas quando a pessoa já tem câncer (um quadro denominado síndrome paraneoplásica).

Sintomas da síndrome POEMS A síndrome POEMS recebe esse nome devido aos sinais e sintomas que normalmente ocorrem nas pessoas afetadas: P olineuropatia (danos aos nervos)

O rganomegalia (aumento do tamanho do fígado, do baço e dos linfonodos)

E ndocrinopatia (alteração nos níveis de hormônios)

G amopatia monoclonal (anticorpos sanguíneos alterados)

Alterações cutâneas A pessoa pode apresentar os seguintes sinais e sintomas: Aumento do tamanho do fígado

Linfonodos inchados

Níveis baixos de testosterona (hipogonadismo)

Diabetes mellitus tipo 2

Níveis baixos de hormônio tireoidiano (hipotireoidismo)

Níveis elevados de hormônio da paratireoide (hiperparatireoidismo)

Glândulas adrenais hipoativas (Doença de Addison)

Produção excessiva de alguns anticorpos (gamopatia)

Anomalias cutâneas, como o escurecimento e o espessamento da pele, pilosidade e pequenas manchas avermelhadas e brilhantes (angiomas)

Áreas de destruição óssea Pode ocorrer o acúmulo de líquido nas pernas, no abdômen, no espaço entre as camadas da membrana que envolve os pulmões (chamado de espaço pleural) ou próximo ao nervo ótico. O acúmulo de líquido no espaço pleural causa dificuldade para respirar e dor no peito. O acúmulo de líquido próximo ao nervo ótico exerce pressão sobre o nervo e causa problemas de visão. É possível que a pessoa também tenha febre crônica e intermitente.

Diagnóstico da síndrome POEMS A síndrome POEMS é diagnosticada com base na presença de determinados sintomas, nos achados de um exame físico realizado pelo médico e em alterações nos níveis de determinados anticorpos e hormônios detectadas em exames de sangue.