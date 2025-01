Hiponatremia (níveis baixos de sódio no sangue)

A hiponatremia ocorre quando o corpo contém muito pouco sódio para a quantidade de líquido que contém. O corpo pode ter um volume de líquido excessivo, deficiente ou normal. Em todos os casos, no entanto, o sódio é diluído. Por exemplo, a pessoa com vômito ou diarreia graves perde sódio. Se ela repuser o líquido perdido com apenas água, ocorre a diluição do sódio.

Distúrbios, tais como doenças renais (por exemplo, glomerulonefrite) e outros distúrbios (por exemplo, cirrose e insuficiência cardíaca), podem causar a retenção de sódio e líquido pelo organismo. Muitas vezes, o corpo retém mais líquido do que sódio, o que significa que o sódio é diluído.

Determinados quadros clínicos podem levar a pessoa a beber demasiada água (polidipsia), o que pode contribuir para o surgimento de hiponatremia.

Os diuréticos tiazídicos são uma causa comum de hiponatremia. Esses medicamentos aumentam a excreção de sódio, que aumenta a excreção de água. Os diuréticos tiazídicos são geralmente bem tolerados, mas podem causar hiponatremia em pessoas propensas a ter uma baixa concentração de sódio, sobretudo os adultos mais velhos.