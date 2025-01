Hipernatremia (níveis altos de sódio no sangue)

Na hipernatremia, os níveis de sódio no sangue estão excessivamente altos.

A hipernatremia envolve a desidratação, que pode ter várias causas, inclusive não beber uma quantidade suficiente de líquidos, diarreia, disfunção renal e tomar diuréticos.

A pessoa fica sobretudo com sede e, se a hipernatremia piorar, ela pode ficar confusa ou ter espasmos musculares e convulsões.

Exames de sangue são feitos para medir os níveis de sódio.

Normalmente, é administrada hidratação por via intravenosa para reduzir lentamente os níveis de sódio no sangue

(consulte também Considerações gerais sobre eletrólitos e Considerações gerais sobre a função do sódio no organismo).

O sódio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais como o sangue. Na hipernatremia, o corpo contém muito pouca água para a quantidade de sódio. Os níveis de sódio no sangue ficam excepcionalmente elevados quando a perda de água excede a perda de sódio.

Normalmente, a hipernatremia resulta da desidratação. Por exemplo, a pessoa pode perder líquidos corporais e ficar desidratada em decorrência de

Beber muito pouco líquido

Vômitos

Apresentar diarreia

Uso de diuréticos (medicamentos que aumentam a micção)

Transpirar excessivamente

Ingestão insuficiente de água geralmente desempenha um papel importante. Para manter o equilíbrio hídrico, adultos saudáveis devem consumir pelo menos seis copos (aproximadamente dois litros) de líquido por dia. A ingestão total de líquidos inclui beber água ou outras bebidas, bem como consumir alimentos com alto teor de água, como frutas, verduras e sopa. Beber muitos líquidos é melhor do que beber pouco, porque a excreção do excesso de água é muito mais fácil para o corpo do que conservá-la. É possível beber em excesso, mas, para um adulto saudável, o volume de ingestão de líquidos precisaria ser extremo (por exemplo, mais de 20 litros/dia). Quando os rins funcionam normalmente, o corpo consegue lidar com uma ampla variação na ingestão de líquidos.

Você sabia que...

A pessoa com diabetes mellitus e níveis elevados de glicose no sangue pode urinar em excesso, dando origem à desidratação. A desidratação pode também ser causada por distúrbios renais e pela resistência à arginina-vasopressina (antigamente denominada diabetes insipidus nefrogênico), que também faz com que a pessoa urine em excesso, embora sem apresentar níveis elevados de glicose no sangue, e ocorre devido à secreção ou ação inadequada ou ineficaz da vasopressina.

Raramente, os distúrbios da glândula adrenal podem causar hipernatremia leve sem desidratação. A administração excessiva de sal (normalmente em pessoas internadas no hospital) é outra causa rara da hipernatremia. A hipernatremia é mais comum em adultos mais velhos.

Sintomas da hipernatremia A hipernatremia normalmente provoca sede. Os sintomas mais graves da hipernatremia resultam da disfunção cerebral. A hipernatremia grave pode causar confusão (delírio), espasmos musculares (mioclonia, convulsões, coma e morte.

Diagnóstico da hipernatremia Medindo os níveis de sódio no sangue O diagnóstico toma por base exames de sangue que indicam que os níveis de sódio estão altos. É possível que o médico realize outros exames para identificar a causa da hipernatremia, incluindo medições do volume e da concentração de urina. Um exame especial denominado teste de privação hídrica é útil para identificar algumas causas, tais como resistência à arginina-vasopressina. O médico monitora uma pessoa cuidadosamente durante o período de 12 horas desse exame, uma vez que ele pode ser perigoso.