Hipercalcemia (níveis altos de cálcio no sangue)

Câncer: As células no câncer de rim, de pulmão e de ovário podem vir a secretar uma grande quantidade de uma proteína que, tal como o hormônio da paratireoide, aumenta os níveis de cálcio no sangue. Esses efeitos, chamados hipercalcemia humoral da malignidade, são considerados uma síndrome paraneoplásica. O cálcio também pode ser liberado no sangue quando o câncer se dissemina (passa por metástase) até o osso e destrói as células ósseas. Tal destruição óssea ocorre com mais frequência no câncer de próstata, de mama ou de pulmão. O mieloma múltiplo (câncer envolvendo a medula óssea) também pode levar à destruição óssea e resultar em hipercalcemia. Outros tipos de câncer podem aumentar os níveis de cálcio no sangue por meios ainda não totalmente compreendidos.