A acidose respiratória surge quando os pulmões não expelem dióxido de carbono de forma adequada (ventilação inadequada), um problema que pode ocorrer em distúrbios que afetam gravemente os pulmões (tais como doença pulmonar obstrutiva crônica [DPOC], pneumonia grave, insuficiência cardíaca e asma).

A acidose respiratória também pode surgir quando distúrbios do cérebro, dos nervos ou dos músculos do tórax (como a síndrome de Guillain-Barré ou a esclerose lateral amiotrófica) dificultam a respiração. Além disso, é possível que uma pessoa desenvolva acidose respiratória quando ocorre lentificação da respiração devido a sedação excessiva por opioides (narcóticos), álcool ou medicamentos fortes que induzem o sono (sedativos). O nível de oxigênio no sangue pode ficar baixo devido ao fato de a respiração estar lenta.

A respiração afetada por distúrbios do sono (por exemplo, apneia do sono) pode fazer com que a pessoa pare de respirar por tempo suficiente para causar acidose respiratória.