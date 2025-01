Considerações gerais sobre distúrbios relacionados ao colesterol e lipídios

University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine;

O organismo precisa de gordura (lipídeos) para se desenvolver e produzir energia. O organismo também usa a gordura para sintetizar hormônios e outras substâncias necessárias para realizar suas atividades. O organismo pode acumular o excesso de gordura nos vasos sanguíneos e órgãos, onde ele pode bloquear o fluxo sanguíneo e danificar os órgãos, frequentemente causando doenças graves.

Os tipos de lipídios importantes encontrados no sangue são

Colesterol

Triglicerídeos

O colesterol é um componente essencial das membranas celulares, das células cerebrais e nervosas e da bile, que ajuda o organismo a absorver gorduras e vitaminas lipossolúveis. O organismo utiliza o colesterol para sintetizar a vitamina D e vários hormônios, tais como o estrogênio, a testosterona e o cortisol. O organismo consegue produzir todo o colesterol de que necessita, mas também pode obtê-lo a partir dos alimentos.

Os triglicerídeos, presentes nas células adiposas, podem ser decompostos e, em seguida, usados para fornecer energia para os processos metabólicos do organismo, inclusive o crescimento. Os triglicerídeos são produzidos no intestino e no fígado a partir de moléculas de gordura menores, denominadas ácidos graxos. Alguns tipos de ácidos graxos são produzidos pelo organismo, mas outros precisam ser obtidos de alimentos.

As gorduras, tais como o colesterol e os triglicerídeos, não podem circular livremente no sangue, porque o sangue é, em sua maioria, composto de água. Para poder circular no sangue, o colesterol e os triglicerídeos unem-se a proteínas e outras substâncias, dando origem a partículas denominadas lipoproteínas.

Existem tipos diferentes de lipoproteínas. Cada tipo tem um propósito diferente, é decomposto e excretado de forma também ligeiramente diferente. As lipoproteínas incluem

Quilomícrons

Lipoproteínas de alta densidade (HDL)

Lipoproteínas de baixa densidade (LDL)

Lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL)

O colesterol transportado pelas LDL é denominado colesterol LDL (LDL-C) e o colesterol transportado pelas HDL é denominado colesterol HDL (HDL-C).

O organismo consegue regular os níveis de lipoproteínas (e, consequentemente, os níveis de lipídios) ao aumentar ou diminuir a taxa de produção de lipoproteínas. O organismo também consegue regular a rapidez com que as lipoproteínas entram e são removidas do fluxo sanguíneo.

Os níveis de colesterol e triglicerídeos variam consideravelmente de um dia para o outro, devido a muitos fatores como estresse, hábitos alimentares, exercícios, estilo de vida, alterações no metabolismo. Os níveis de colesterol podem variar cerca de 10% e os níveis de triglicerídeos podem variar até 25%, entre duas medições.

Os níveis de lipídios podem ser

Muito alto (dislipidemia, também chamada de hiperlipidemia)

Muito baixos (hipolipidemia)

Os níveis de lipídios podem ficar alterados por causa das alterações que ocorrem com o envelhecimento, por causa de vários distúrbios (inclusive alguns de origem hereditária), por causa do uso de determinados medicamentos ou por causa do estilo de vida (tais como dieta rica em gorduras saturadas, inatividade física ou excesso de peso).

Tabela Lipoproteínas: Transportadores de lipídios Tabela

Complicações causadas por níveis alterados de lipídios A presença de níveis excepcionalmente altos de alguns tipos de lipídios (especialmente de colesterol) pode dar origem a problemas de longo prazo, como, por exemplo, aterosclerose. Em geral, a presença de níveis elevados de colesterol total (que inclui o LDL-C, o HDL-C e o VLDL-C), sobretudo níveis elevados de colesterol LDL (o colesterol “ruim”) aumenta o risco de ter aterosclerose e, consequentemente, o risco de ter um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. No entanto, nem todos os tipos de colesterol aumentam esse risco. Um nível elevado de colesterol HDL (o colesterol “bom”) pode diminuir os riscos; em contrapartida, um nível baixo de colesterol HDL pode aumentar o risco. O efeito dos níveis de triglicerídeos no risco de ataque cardíaco é menos claro. No entanto, níveis muito elevados de triglicerídeos (superiores a 500 miligramas por decilitro de sangue ou mg/dl [5,65 mmol/l]) podem aumentar o risco de ter pancreatite.