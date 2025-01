A tireoidite de Hashimoto frequentemente começa com um aumento firme e indolor da tireoide ou com uma sensação de inchaço no pescoço. A glândula normalmente tem uma textura granulosa e, algumas vezes, dá a sensação de ter caroços. Caso a tireoide esteja hipoativa, é possível que a pessoa sinta cansaço e intolerância ao frio e tenha outros sintomas de hipotireoidismo. As poucas pessoas que têm tireoide hiperativa (hipertireoidismo), inicialmente podem ter palpitações (perceber o batimento cardíaco), nervosismo e intolerância ao calor.