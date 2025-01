A insuficiência de hormônios tireoidianos provoca a desaceleração das funções do corpo. Os sintomas são sutis e progridem gradualmente. Eles podem ser confundidos com depressão, sobretudo em adultos mais velhos.

As expressões faciais se tornam aborrecidas.

A voz fica rouca e a fala lenta.

As pálpebras ficam caídas.

Os olhos e a face ficam inchados.

O cabelo fica escasso, com aspecto grosseiro e seco.

A pele fica áspera, seca, com escamas e grossa.

Muitas pessoas com hipotireoidismo sentem fadiga, ganham peso, sofrem de constipação, apresentam cãibras musculares e não conseguem tolerar o frio. Algumas pessoas apresentam síndrome do túnel do carpo, que causa formigamento ou dor nas mãos. A frequência cardíaca pode diminuir, a cor das palmas das mãos e plantas dos pés pode ficar ligeiramente alaranjada (carotenemia) e ocorre uma perda lenta dos pelos no final das sobrancelhas. Algumas pessoas, sobretudo adultos mais velhos, podem dar a impressão de estarem confusas ou esquecidas, sinais que podem ser facilmente confundidos com os da doença de Alzheimer ou de outras formas de demência. A mulher com hipotireoidismo pode apresentar alterações na menstruação.

Alterações faciais no hipotireoidismo Imagem Com permissão do editor. De Burman K, Becker K, Cytryn A, et al. Em Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases. Editado por SG Korenman (editor da série) e MI Surks. Filadélfia, Current Medicine, 1999.

A pessoa com hipotireoidismo com frequência apresenta níveis colesterol elevados no sangue.