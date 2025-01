Exames de sangue para medir os níveis hormonais

Exames de diagnóstico por imagem

Como a hipófise estimula outras glândulas, a deficiência nos hormônios hipofisários frequentemente reduz a quantidade de hormônios produzida por essas outras glândulas. Por essa razão, o médico considera a possibilidade de disfunção hipofisária quando está investigando uma deficiência em outra glândula, como a tireoide ou a suprarrenal. Quando os sintomas sugerem que várias glândulas estão hipoativas, é possível que o médico suspeite que a pessoa tem hipopituitarismo ou síndrome de deficiência poliglandular.

Geralmente, a avaliação tem início com a dosagem de hormônios produzidos pela hipófise (normalmente, o hormônio estimulante da tireoide, a prolactina, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo-estimulante) no sangue e, ao mesmo tempo, a dosagem do hormônio produzido pelos órgãos-alvo (normalmente, o hormônio tireoidiano, a testosterona em homens e o estrogênio em mulheres).

Por exemplo, uma pessoa com hipotireoidismo decorrente de insuficiência da hipófise apresenta concentrações baixas do hormônio da tireoide e concentrações normais baixas ou inadequadas do hormônio estimulante da tireoide, que é produzido pela hipófise. Em contrapartida, uma pessoa com hipotireoidismo decorrente de insuficiência da tireoide apresenta concentrações baixas de hormônios da tireoide e concentrações elevadas de hormônio estimulante da tireoide.

É difícil avaliar a produção do hormônio do crescimento pela hipófise porque não existe nenhuma concentração sanguínea que consiga indicá-la com exatidão. Geralmente o hormônio do crescimento é secretado por meio de vários jatos à noite e ele é utilizado rapidamente. Assim, a concentração sanguínea em um dado momento não indica se a produção é normal durante o dia. Em vez disso, o médico mede a concentração do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) no sangue. A produção do IGF-1 é regulada pelo hormônio do crescimento e a concentração de IGF-1 tende a mudar lentamente em proporção à quantidade total do hormônio do crescimento produzido pela hipófise. É possível que, no caso de bebês e crianças pequenas, o médico meça a concentração de uma substância similar, denominada proteína de ligação IGF tipo 3. A simples medição do IGF-1 não é suficiente para fazer o diagnóstico de deficiência do hormônio do crescimento em adultos porque pessoas com níveis normais podem ainda assim ter uma deficiência de hormônio do crescimento. Em muitos casos, uma prova de estimulação é usada para tentar fazer com que a hipófise secrete hormônio do crescimento.

Uma vez que a concentração dos hormônios luteinizante e folículo‑estimulante varia de acordo com o ciclo menstrual, pode ser difícil interpretar a concentração desses hormônios em mulheres. Contudo, em mulheres na pós-menopausa que não recebem estrogênio, a concentração de hormônio luteinizante e de hormônio folículo‑estimulante normalmente é elevada. Quando eles demonstram estar baixos, isso pode indicar a presença de lesão hipofisária ou insuficiência de outros hormônios.

A produção de ACTH costuma ser avaliada por meio da dosagem do hormônio-alvo (cortisol) em resposta a estímulos, tais como uma injeção de ACTH sintético (prova de estimulação com ACTH) ou baixos níveis de glicose no sangue após a administração de uma injeção de insulina (prova de tolerância à insulina). Caso não ocorra uma mudança na concentração de cortisol e a concentração de ACTH no sangue for normal ou baixa, então fica conformada a deficiência na produção de ACTH.

Após o exame de sangue determinar a existência de hipopituitarismo, a hipófise é frequentemente avaliada por meio de tomografia computadorizada (TC) ou por imagem por ressonância magnética (RM) para identificar a presença de anomalias estruturais. A TC ou a RM ajudam a revelar áreas individuais (localizadas) de crescimento de tecido anormal e o aumento ou redução do tamanho da hipófise. Os vasos sanguíneos que suprem a hipófise podem ser examinados com angiografia cerebral.