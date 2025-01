Keck School of Medicine of the University of Southern California

O aumento do tamanho da hipófise costuma decorrer de tumor, mas também pode ser provocado por hemorragia na glândula ou por envolvimento de alguma outra doença, como tuberculose ou sarcoidose.

Em alguns casos, o aumento da hipófise é causado por hiperplasia (um aumento no número de células), que pode ser uma resposta a baixos níveis de hormônios de outras glândulas (por exemplo, baixos níveis de hormônio da tireoide fazem com que a hipófise aumente de tamanho para produzir uma maior quantidade de hormônio estimulante da tireoide). A hipófise também costuma aumentar durante a gestação em decorrência de hiperplasia. Essas causas de aumento raramente causam sintomas.

Em outros casos, o aumento do tamanho da hipófise pode causar sintomas como dor de cabeça. Uma vez que o aumento da glândula frequentemente pressiona o nervo óptico, que passa acima da hipófise, pode ocorrer perda de visão. Inicialmente, a perda da visão afeta apenas a parte superior externa dos campos visuais em ambos os olhos.

Uma deficiência ou o excesso na produção dos hormônios hipofisários também pode ocorrer.

O diagnóstico é realizado por tomografia computadorizada (TC) ou imagem por ressonância magnética (RM). A função da hipófise é verificada por meio da dosagem dos hormônios no sangue.

O tratamento depende da causa do aumento Por exemplo, se o aumento for devido a um tumor, é possível que o tumor seja tratado com cirurgia, radioterapia ou medicamentos, dependendo do tipo e tamanho do tumor e dos sintomas que ele causa

(consulte também Considerações gerais sobre a hipófise).