Os sintomas dependem do sexo e da idade da pessoa afetada.

Os sintomas da virilização incluem excesso de pelos faciais e corporais (hirsutismo), calvície, acne, voz grave, aumento da musculatura e libido aumentada.

Em mulheres, o útero encolhe, o clitóris aumenta, os seios se tornam menores e a menstruação normal é interrompida.

O excesso de hormônios adrenais em homens pode suprimir a função dos testículos e causar infertilidade.

Em bebês do sexo feminino com alguns tipos de hiperplasia adrenal congênita, os órgãos genitais podem se parecer com os de um bebê do sexo masculino. O crescimento pode ser acelerado em crianças. Caso deixado sem tratamento, as regiões responsáveis pelo crescimento dos ossos (placas de crescimento) podem se fechar prematuramente e resultar em uma baixa estatura. Meninos afetados podem apresentar maturação sexual prematura.