Corticosteroides

Independentemente da causa, a insuficiência adrenal pode ser fatal e precisa ser tratada com corticosteroides e hidratação intravenosa. Normalmente, o tratamento pode ser iniciado com hidrocortisona (a forma medicamentosa do cortisol) ou prednisona (um corticosteroide sintético) tomado por via oral. Entretanto, a pessoa que estiver gravemente doente talvez receba primeiro hidrocortisona por via intravenosa ou intramuscular, e depois comprimidos de hidrocortisona. Uma vez que o organismo geralmente produz a maior parte do cortisol pela manhã, a terapia de reposição de hidrocortisona também deve ser tomada em doses divididas, com a maior dose pela manhã. A pessoa precisará tomar hidrocortisona todos os dias pelo resto da vida. Doses maiores de hidrocortisona são necessárias quando o corpo estiver estressado, especialmente devido uma doença, e pode ser preciso administrá-las por injeção, caso a pessoa apresente diarreia ou vômito graves.

A maioria das pessoas com insuficiência adrenal primária também precisa tomar comprimidos de fludrocortisona todo dia para ajudar a restabelecer a excreção normal de sódio e de potássio pelo organismo. Suplementos de testosterona geralmente não são necessários, embora exista alguma evidência de que a terapia de reposição com DHEA melhora a qualidade de vida em algumas pessoas. Apesar de o tratamento continuar por toda a vida, o prognóstico é excelente.

A pessoa com insuficiência adrenal deve carregar consigo um cartão ou utilizar um bracelete ou colar que a identifique como portadora do distúrbio, informando os medicamentos e as doses que ela toma, caso ela adoeça e não consiga comunicar essa informação. Ela deve também ter sempre consigo uma injeção de hidrocortisona no caso de emergência.