University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

No hiperaldosteronismo, a superprodução do hormônio aldosterona causa a retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial, fraqueza e, raramente, períodos de paralisia.

O hiperaldosteronismo pode ser causado por um tumor na glândula adrenal ou pode ser uma resposta a algumas doenças.

Níveis elevados de aldosterona podem provocar hipertensão arterial e níveis baixos de potássio. Níveis baixos de potássio podem provocar fraqueza, formigamento, espasmos musculares e períodos de paralisia temporária.

O médico mede os níveis de sódio, potássio e aldosterona no sangue.

Às vezes, um tumor é removido ou a pessoa toma medicamentos que bloqueiam a ação da aldosterona

(consulte também Considerações gerais sobre as glândulas adrenais).

A aldosterona, um hormônio produzido e secretado pelas glândulas adrenais, emite um sinal que faz com que os rins retenham mais sódio e excretem mais potássio. A produção da aldosterona é regulada em parte pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH, também chamado corticotrofina, secretado pela hipófise, mas é regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona (consulte a figura Regulação da pressão arterial). A renina, uma enzima produzida nos rins, controla a ativação do hormônio angiotensina, que estimula as glândulas adrenais a produzirem aldosterona.

O hiperaldosteronismo pode ser causado por um tumor (que geralmente não é canceroso, denominado adenoma) em uma glândula adrenal (um quadro clínico denominado síndrome de Conn ou hiperaldosteronismo primário), embora, às vezes, ambas as glândulas estejam envolvidas e hiperativas. Às vezes, o hiperaldosteronismo é uma resposta a outra coisa (um quadro clínico denominado hiperaldosteronismo secundário), por exemplo, determinados distúrbios, tais como o estreitamento de uma das artérias que chegam aos rins.

Comer grandes quantidades de alcaçuz pode provocar todos os sintomas do hiperaldosteronismo. O alcaçuz verdadeiro contém uma substância química (denominada glicirrizina) que pode agir como se houvesse um excesso de aldosterona. Contudo, muitos dos doces comercializados com o sabor “alcaçuz” contém aromatizantes artificiais e contém pouco ou nenhum alcaçuz.

Sintomas do hiperaldosteronismo O médico suspeita a presença de hiperaldosteronismo em pessoas com hipertensão arterial que demonstram estar com níveis baixos de potássio. Muitas vezes, níveis baixos de potássio não provocam sintomas, mas podem causar fraqueza, formigamento, espasmos musculares e períodos de paralisia temporária. Algumas pessoas ficam extremamente sedentas e urinam com frequência.

Diagnóstico do hiperaldosteronismo Dosagem dos níveis de sódio, potássio e de hormônios no sangue

Exames de imagem das glândulas adrenais O médico que suspeitar que a pessoa tem hiperaldosteronismo mede os níveis de sódio e de potássio no sangue para verificar se a concentração de potássio está baixa ou não. No entanto, às vezes, a pessoa com hiperaldosteronismo apresenta um nível normal de potássio. Os níveis de sódio podem estar levemente aumentados. O médico também mede os níveis de renina e de aldosterona. Se os níveis de aldosterona estiverem elevados, é possível administrar espironolactona ou eplerenona, medicamentos que bloqueiam a ação da aldosterona, para ver se os níveis de sódio e de potássio voltam ao normal. O médico também mede os níveis de renina. Na síndrome de Conn, os níveis de renina também são muito baixos, pois são suprimidos por níveis elevados de aldosterona. No hiperaldosteronismo secundário, os níveis de renina são elevados e estimulam a produção de aldosterona. Quando um excesso de aldosterona estiver sendo produzido, mas os níveis de renina estiverem muito baixos, o médico examina as glândulas adrenais em busca de um tumor não canceroso (adenoma). A tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM) podem ser úteis, mas, às vezes, amostras de sangue de cada uma das glândulas adrenais devem ser examinadas para determinar a origem do hormônio.