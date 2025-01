Cirurgia para remover o tumor

Medicamentos para controlar a pressão arterial

Normalmente, o melhor tratamento é remover o feocromocitoma. Entretanto, a cirurgia frequentemente é adiada até que o médico consiga controlar a secreção de catecolaminas pelo tumor com medicamentos, uma vez que ter níveis elevados de catecolaminas durante uma cirurgia pode ser perigoso. Normalmente, é administrada fenoxibenzamina ou um medicamento similar para interromper a ação do hormônio. Uma vez que essa etapa é cumprida, um betabloqueador pode ser utilizado com segurança para controlar os sintomas.

Se o feocromocitoma for canceroso e tiver se espalhado, a quimioterapia raramente cura o tumor. Alguns medicamentos quimioterápicos, tais como a temozolomida e o sunitinibe, ajudam a retardar o crescimento do tumor. Tratamento com radioisótopos, como a metaiodobenzilguanidina (MIBG) ou a octreotida radioativa, que tem por alvo o tecido tumoral, também pode ser muito eficaz. Os efeitos nocivos do excesso de catecolaminas secretadas pelo tumor podem quase sempre ser bloqueados pelo uso contínuo de fenoxibenzamina ou um medicamento similar, como a doxazosina ou betabloqueadores.