Os sintomas de hipoglicemia melhoram poucos minutos após a ingestão de açúcar em qualquer uma de suas formas, tal como doces, comprimidos de glicose ou bebidas doces, como um copo de suco de frutas. As pessoas com episódios recorrentes de hipoglicemia, sobretudo os diabéticos, muitas vezes preferem levar consigo comprimidos de glicose porque os comprimidos têm efeito rápido e fornecem uma quantidade consistente de açúcar. Essas pessoas talvez se beneficiem do consumo de açúcar seguido de alimento que forneça carboidratos de longa duração (por exemplo, pão ou bolachas). Quando a hipoglicemia for grave ou prolongada e não for possível ingerir açúcar por via oral, o médico administra rapidamente glicose por via intravenosa para evitar danos cerebrais.

As pessoas com risco conhecido de episódios de hipoglicemia grave devem ter à mão glucagon para ser usado em caso de emergência. A administração de glucagon estimula o fígado a liberar grandes quantidades de glicose. Ele é administrado por injeção ou por meio de um inalador nasal e geralmente normaliza os níveis de glicose no sangue no prazo de cinco a 15 minutos. Os kits de glucagon são fáceis de usar, e familiares e outras pessoas de confiança podem receber treinamento sobre como administrar o glucagon.