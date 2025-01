O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo.

As glândulas endócrinas liberam os hormônios diretamente na corrente sanguínea

Glândulas exócrinas liberam hormônios ou outras substâncias para dentro de um duto

Os órgãos individuais que formam o sistema endócrino têm funções diferentes e, frequentemente, não relacionadas. Os médicos especializados em doenças do sistema endócrino são chamados de endocrinologistas. Muitos endocrinologistas se subespecializam nas funções e nos distúrbios de glândulas específicas.

As principais glândulas do sistema endócrino que individualmente fabricam um ou mais hormônios específicos, são:

Hipotálamo

Hipófise

Glândula tireoide

Glândulas paratireoides

Células ilhotas do pâncreas

Glândulas adrenais

Testículos em homens e ovários na mulher

O hipotálamo (uma pequena região do cérebro que se conecta à hipófise) secreta vários hormônios que controlam a hipófise. Às vezes, a hipófise é chamada de glândula mestra, porque ela secreta os hormônios que controlam as funções de muitas outras glândulas endócrinas.

Durante a gravidez, a placenta também assume a função de uma glândula endócrina ao produzir hormônios que ajudam com a gravidez além de cumprir com suas próprias funções.

Principais glândulas endócrinas

Nem todos os órgãos que secretam hormônios ou substâncias semelhantes a hormônios fazem parte do sistema endócrino. Por exemplo, os rins produzem o hormônio renina, uma enzima cuja função é ajudar a controlar a pressão arterial e o hormônio eritropoietina, que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Além disso, o aparelho digestivo produz uma série de hormônios que controlam a digestão, afetam a secreção de insulina pelo pâncreas e alteram comportamentos, tais como os associados à fome. A gordura (tecido adiposo) também produz hormônios que regulam o metabolismo (a maneira pela qual o organismo usa os alimentos para controlar os processos químicos do corpo) e o apetite.

Além disso, o termo “glândula” não significa que o órgão necessariamente faz parte do sistema endócrino. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas salivares, as glândulas nas membranas mucosas e as glândulas mamárias são chamadas de glândulas exócrinas, porque elas secretam outras substâncias além de hormônios e porque elas secretam as substâncias para dentro de dutos e não diretamente na corrente sanguínea.

O pâncreas é tanto uma glândula endócrina como exócrina. Regiões especializadas no pâncreas produzem a insulina e outros hormônios que são liberados na corrente sanguínea para regular o nível de glicose no sangue, e outras regiões produzem os líquidos digestivos que atravessam o duto pancreático e acabam chegando ao intestino delgado para ajudar com a digestão dos alimentos.

