Na amiloidose AL, quimioterapia

Na amiloidose AA, tratamento da doença subjacente

Na amiloidose causada pelo depósito de proteína transtirretina, os medicamentos que estabilizam a transtirretina

Às vezes, transplante de órgãos

O tratamento para diminuir ou controlar os sintomas e as complicações da amiloidose pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com todas as formas de amiloidose. Tratamentos específicos para diminuir ou interromper a formação de amiloide podem ajudar com determinadas formas de amiloidose.

Para pessoas com amiloidose AL, quimioterapia com melfalana e bortezomibe ou lenalidomida, às vezes com um transplante de células-tronco periféricas, podem interromper a doença na medula óssea e prevenir a progressão dos depósitos de amiloide. A radioterapia pode ser usada em pessoas cuja amiloidose AL está presente em apenas uma área (doença localizada).

Para a amiloidose AA (secundária), o tratamento da doença subjacente pode reduzir os depósitos de amiloide. No caso da amiloidose AA causada especificamente pela febre familiar do Mediterrâneo, o medicamento colchicina é muito eficaz.

No caso da amiloidose causada por depósitos de proteína transtirretina, medicamentos tais como diflunisal e tafamidis conseguem estabilizar a proteína transtirretina (evitando que ela forme fibrilas de amiloide) e, com isso, retardar a progressão da doença amiloide de transtirretina hereditária e do tipo selvagem. As terapias genéticas que reduzem a produção de transtirretina (por exemplo, patisirana, inotersen e vutrisirana) conseguem melhorar os efeitos da doença hereditária no sistema nervoso.

Os transplantes de órgãos (por exemplo, de rim ou coração) prolongaram a vida de algumas pessoas com insuficiência de órgãos devido à amiloidose.

Um transplante de fígado pode ser realizado no caso de amiloidose familiar por transtirretina. O transplante hepático pode abrandar a progressão da doença, uma vez que o fígado é o local onde a proteína que sofreu mutação é produzida. Curiosamente, pelo fato de haver uma escassez de doação de órgãos, o fígado removido de uma pessoa com amiloidose familiar por transtirretina é, às vezes, transplantado em pessoas com uma doença hepática fatal, como cirrose ou câncer de fígado. Tal "transplante em dominó" é possível, porque o fígado de uma pessoa com amiloidose familiar por transtirretina é, por outro lado, um órgão que funciona normalmente. Embora a pessoa que recebe um fígado de alguém com amiloidose familiar por transtirretina possa vir a ter amiloidose, o transplante pode salvar sua vida em curto prazo.