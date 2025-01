Derivados do sangue

As plaquetas são pequenas partículas sanguíneas semelhantes a células que ajudam na formação de coágulos. As plaquetas são em geral administradas a pessoas com número demasiadamente baixo de plaquetas (trombocitopenia), o que pode resultar em hemorragias graves e espontâneas. As plaquetas podem ser armazenadas por apenas cinco dias, pois são mantidas em temperatura ambiente.

No passado, eram necessários diversos doadores para proporcionar plaquetas suficientes para beneficiar uma pessoa. As técnicas atuais de coleta para aférese, as quais separam melhor as plaquetas dos outros componentes do sangue, permitem que um único doador forneça plaquetas suficientes para as necessidades de uma pessoa.