Na plasmaférese, o sangue da pessoa é extraído e o plasma é separado das células sanguíneas e plaquetas. O plasma é descartado e as células sanguíneas e plaquetas são devolvidas à pessoa junto com um líquido substituto do plasma, como a albumina.

A plasmaférese é utilizada para tratar doenças em que o plasma da pessoa contém substâncias prejudiciais (frequentemente, anticorpos). Esses distúrbios incluem esclerose múltipla, miastenia grave e síndrome de Guillain-Barré (distúrbios neurológicos causadores de fraqueza muscular), síndrome de Goodpasture (doença autoimune causadora de hemorragias pulmonares e insuficiência renal), crioglobulinemia (um distúrbio envolvendo a formação de anticorpos anormais) e púrpura trombocitopênica trombótica (um raro distúrbio da coagulação). A aférese pode ajudar a controlar algumas doenças crônicas, mas geralmente não as cura. Contudo, a púrpura trombocitopênica trombótica pode ser revertida com aférese.

Para ser útil, a troca de plasma deve ser realizada com frequência suficiente para remover a substância indesejável mais rapidamente do que o corpo a produz. Todavia, a aférese é repetida somente tantas vezes quanto necessário, uma vez que os grandes deslocamentos de líquidos através dos vasos sanguíneos e tecidos que ocorrem à medida que o sangue é extraído e devolvido podem causar complicações em pessoas que já estão doentes.