Remoção do sangue ou quelação

A meta do tratamento é reduzir o teor de ferro do corpo. No caso de algumas pessoas, o tratamento é a remoção de sangue (flebotomia). Contudo, muitas pessoas com sobrecarga de ferro secundária também têm anemia. Uma vez que a flebotomia piora a anemia, essas pessoas recebem terapia quelante.

A quelação de ferro pode ser administrada por via oral usando-se deferasirox ou deferiprona ou por uma infusão de deferoxamina, a qual pode ser administrada sob a pele (via subcutânea) ou em uma veia (via intravenosa). Às vezes, deferasirox e deferiprona podem ser administrados juntos.

Medicamentos quelantes de ferro administrados por via oral são muito eficazes em baixar os níveis de ferro no corpo. Os efeitos colaterais da quelação oral incluem dores abdominais, diarreia e erupções cutâneas. O tratamento às vezes causa danos ao fígado e aos rins. Assim, são realizados exames de sangue periodicamente para monitorar o funcionamento desses órgãos.

A infusão de deferoxamina para quelação de ferro é geralmente administrada durante a noite. Os efeitos colaterais incluem indigestão, pressão arterial baixa e reação alérgica grave (anafilaxia). Às vezes, as pessoas sofrem perda da audição e da visão com o uso prolongado.