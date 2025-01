A hemocromatose é hereditária. Ela pode ser causada por diversas mutações genéticas diferentes.

A mutação mais comum causa:

Hemocromatose tipo 1

A hemocromatose tipo 1 envolve a mutação do gene HFE (regulador homeostático do ferro). Ela ocorre com mais frequência em pessoas de ascendência norte-europeia. A pessoa precisa herdar um gene mutante de ambos os pais para ser afetada. O gene HFE compõe uma proteína que identifica a quantidade de ferro no corpo. Uma mutação nesse gene permite que seja absorvido ferro demais da dieta.

Outras mutações causam distúrbios semelhantes

Hemocromatose tipo 2 (às vezes chamada hemocromatose juvenil)

Hemocromatose tipo 3 (também chamada hemocromatose por mutação do receptor 2 da transferrina [ TFR2 ])

Hemocromatose tipo 4 (também chamada doença da ferroportina)

Hipotransferrinemia

Aceruloplasminemia

Mutações do TFR2 prejudicam a capacidade do organismo de controlar a absorção do ferro em certas células. Ainda que os tipos de hemocromatose variem em termos da idade na qual surgem, os sintomas e as complicações da sobrecarga de ferro são os mesmos em todos eles.