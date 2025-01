Como ocorre a coagulação do sangue

A relação entre os medicamentos e a capacidade do organismo de controlar hemorragias (hemostasia) é complicada. A capacidade do corpo de formar coágulos sanguíneos é vital para a hemostasia, mas a coagulação excessiva aumenta o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou embolia pulmonar. Muitos medicamentos, de forma intencional ou não, afetam a capacidade do organismo de formar coágulos sanguíneos.

Algumas pessoas apresentam risco elevado de formação de coágulos e recebem intencionalmente medicamentos para reduzir esse risco. Podem ser administrados medicamentos que reduzem a adesividade das plaquetas para que elas não formem aglomerações e não obstruam os vasos sanguíneos. Aspirina, ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, abciximabe e tirofibana são exemplos de medicamentos que interferem na atividade das plaquetas.

Outras pessoas com risco de formar coágulos sanguíneos podem receber um anticoagulante, um medicamento que inibe a ação das proteínas do sangue, denominadas fatores de coagulação. Embora sejam frequentemente chamadas "afinadores do sangue", na realidade os anticoagulantes não afinam o sangue. Os anticoagulantes comumente utilizados são varfarina, administrada por via oral, e heparina, administrada por injeção. Os anticoagulantes orais diretos (direct oral anticoagulants, DOACs) inibem diretamente a trombina ou o fator X ativado, que são proteínas potentes necessárias para a coagulação. Exemplos de DOACs incluem dabigatrana, apixabana, edoxabana e rivaroxabana.

As pessoas que tomam varfarina ou heparina precisam ser rigorosamente monitoradas pelo médico. Os médicos monitoram os efeitos desses medicamentos com exames de sangue que medem o tempo necessário para um coágulo se formar e ajustam a dose com base nos resultados do exame. Doses demasiado baixas podem não prevenir coágulos, ao passo que doses altas demais podem causar hemorragias graves. Outros tipos de anticoagulantes, tais como uma classe de medicamentos denominados heparinas de baixo peso molecular (tais como a dalteparina, a enoxaparina e a tinzaparina) não exigem uma supervisão tão cuidadosa. As pessoas que tomam DOACs não necessitam de testes laboratoriais frequentes de coagulação.

Caso a pessoa já tenha formado um coágulo, pode ser administrado um medicamento trombolítico (fibrinolítico) para ajudar a dissolvê-lo. Por vezes, são usados medicamentos trombolíticos, que incluem a estreptoquinase e os ativadores teciduais do plasminogênio, para tratar infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais causados por coágulos sanguíneos. Esses medicamentos podem salvar vidas, mas também podem colocar a pessoa em risco de hemorragia grave. A heparina, um medicamento utilizado para reduzir o risco de formação de coágulos, às vezes tem um efeito ativador paradoxal não intencional sobre as plaquetas, o que aumenta o risco de coagulação (trombocitopenia-trombose induzida por heparina).

O estrogênio, isoladamente ou em contraceptivos orais, pode ter o efeito não intencional de causar formação excessiva de coágulos. Certos medicamentos utilizados no tratamento do câncer (medicamentos quimioterápicos), como a asparaginase, podem igualmente elevar o risco de coagulação.