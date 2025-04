Leucemia mieloide aguda (LMA)

Os primeiros sintomas da LMA são muito semelhantes aos da leucemia linfoblástica aguda e são causados pela incapacidade da medula óssea de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas normais.

Febre e sudorese excessiva podem indicar infecção, que pode ser causada por um número excessivamente baixo de glóbulos brancos normais.

Fraqueza, fadiga e palidez, que podem ser causadas por um número excessivamente baixo de glóbulos vermelhos (anemia). Algumas pessoas podem apresentar dificuldade para respirar, aceleração da frequência cardíaca ou dor no peito.

Facilidade em apresentar hematomas e hemorragia, às vezes na forma de sangramento nasal ou gengival, que pode ser causada por um número excessivamente baixo de plaquetas (trombocitopenia). Em alguns casos, as pessoas podem ter sangramento no cérebro ou no abdômen.

As células leucêmicas podem invadir outros órgãos. Células leucêmicas na medula óssea podem causar dores ósseas e articulares. Pode ocorrer uma sensação de inchaço abdominal e, em alguns casos, dor, quando as células leucêmicas causam o aumento do tamanho do fígado e do baço. As células leucêmicas podem formar pequenas massas por todo o corpo incluindo a pele ou logo abaixo desta (chamada leucemia cutânea) ou nas gengivas ou nos olhos.

Leucemia cutânea Imagem © Springer Science+Business Media

As células de LMA podem se espalhar para as camadas de tecido que recobrem o cérebro e a medula espinhal (meninges), dando origem à meningite leucêmica, que pode causar:

Cefaleias

Vômitos

Acidente vascular cerebral

Distúrbios da visão, audição e músculos faciais (meningite leucêmica)

Hemorragia ou problemas de coagulação do sangue ocorrem com frequência no subtipo de LMA denominado leucemia promielocítica aguda.