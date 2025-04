Considerações gerais sobre a leucemia

Medicamentos, em geral quimioterapia, imunoterapia e/ou terapia direcionada

Às vezes, transplante de células-tronco, radioterapia ou cirurgia

Muitas pessoas podem ser tratadas eficazmente e algumas podem ser curadas. O tratamento pode consistir em diferentes tipos de medicamentos chamados

Quimioterapia: a quimioterapia consiste na administração de medicamentos que matam as células que estão se dividindo. A quimioterapia, portanto, ataca as células de câncer, porque elas se dividem rapidamente, mas também pode danificar as células normais.

Imunoterapia: a imunoterapia é um tratamento para câncer que utiliza o sistema imunológico do próprio indivíduo para matar as células cancerosas.

Terapia direcionada: A terapia-alvo consiste em medicamentos direcionados a genes ou proteínas anormais nas células cancerosas.

Tanto a imunoterapia como a terapia direcionada têm menos probabilidade de matar células normais do que a quimioterapia e são, portanto, mais bem toleradas. Os médicos selecionam o medicamento ou a combinação de medicamentos específicos com base na classificação da leucemia. Às vezes, é recorre-se a transplante de células-tronco, radioterapia ou cirurgia.

As complicações da leucemia podem exigir tratamento. As pessoas podem precisar de transfusões de sangue caso a leucemia tenha causado anemia grave. Elas podem precisar de antibióticos caso se desenvolvam infecções. Caso ocorra hemorragia, elas podem precisar de transfusões de plaquetas.

Quando a leucemia está controlada, o número de células anormais na medula óssea é muito baixo e se diz que as pessoas se encontram em remissão. Caso os números de células leucêmicas aumentem, diz-se que houve uma recidiva.

No caso de algumas pessoas em recidiva, a qualidade de vida por fim se deteriora e o benefício potencial da continuação do tratamento pode ser extremamente limitado. Manter as pessoas confortáveis pode se tornar mais importante do que tentar um modesto prolongamento da vida. As pessoas afetadas e seus familiares precisam participar dessas decisões. Pode-se fazer muito para proporcionar um cuidado compassivo, aliviar os sintomas e manter a dignidade do paciente.