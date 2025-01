Considerações gerais sobre hemorragia causada por vasos sanguíneos anormais

As hemorragias podem ser causadas por distúrbios em

O colágeno é uma proteína importante para manter os vasos sanguíneos fortes no organismo. Quando o colágeno é anormal ou substâncias anormais no sangue penetram nas paredes dos vasos, os vasos sanguíneos enfraquecem e pode haver sangramento.

Vasos sanguíneos frágeis causam sangramento sob a pele, causando pequenas manchas vermelhas, roxas ou marrons na pele (petéquias), manchas levemente maiores que se parecem com hematomas (púrpura) ou áreas de hematoma ainda maiores (equimoses). A cor dessas manchas pode ser vermelha ou roxa em pessoas com pele mais clara, e marrom ou preta naquelas com pele mais escura. A maioria dos distúrbios causados por vasos sanguíneos frágeis não causa perdas de sangue graves. O distúrbio genético telangiectasia hemorrágica hereditária é uma exceção.

Distúrbios de colágeno nos vasos sanguíneos podem ocorrer no escorbuto (devido à falta de vitamina C na dieta) na síndrome de Ehlers-Danlos e em outras doenças hereditárias raras do tecido conjuntivo, incluindo a síndrome de Marfan, a osteogênese imperfeita e o pseudoxantoma elástico, levando a um aumento do risco de sangramento nesses distúrbios.

Os vasos sanguíneos também podem ficar enfraquecidos por depósitos de proteínas anormais em suas paredes, como ocorre na amiloidose, crioglobulinemia e púrpura hipergamaglobulinêmica, ou por inflamação, como na vasculite autoimune. Por exemplo, o sangramento pode ser uma característica predominante da vasculite associada à imunoglobulina A, uma inflamação dos vasos sanguíneos pequenos que é comum durante a infância.

Geralmente, o médico consegue determinar se a hemorragia é devida a vasos sanguíneos anormais tomando por base os sintomas e um exame. Às vezes, exames específicos são necessários para confirmar distúrbios que estão causando a anomalia dos vasos sanguíneos.

O tratamento dá enfoque ao controle do sangramento quando possível e na prestação de cuidados de suporte. Muitas pessoas precisam de terapia com ferro para repor a perda de ferro causada por hemorragias recorrentes na mucosa (consulte tratamento da anemia por deficiência de ferro). Algumas pessoas precisam de transfusões de sangue.