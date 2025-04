A leucocitose linfocítica consiste em um número anormalmente elevado de linfócitos (um tipo de glóbulo branco) no sangue.

Os linfócitos são um tipo de glóbulo branco que desempenha várias funções no sistema imunológico, incluindo proteção contra bactérias, vírus, fungos e parasitas.

Existem três tipos de linfócitos:

Células B (linfócitos B)

Células T (linfócitos T)

Células natural killer

Todos os três tipos podem aumentar em resposta a infecções ou câncer. Entretanto, em alguns casos somente um tipo específico de linfócito está aumentado.

A causa mais comum de um aumento do número de linfócitos é:

Infecção viral (como mononucleose)

Algumas infecções bacterianas, como a tuberculose, também podem aumentar o número. Certos tipos de câncer, como linfomas e leucemia linfocítica aguda ou crônica, podem produzir um aumento no número de linfócitos, em parte pela liberação de linfócitos imaturos (linfoblastos) ou de células de linfoma na corrente sanguínea. A doença de Graves e a doença de Crohn também podem resultar em um aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea.

O aumento do número de linfócitos geralmente não causa sintomas. Contudo, em pessoas com linfoma e certas leucemias, o aumento de linfócitos pode causar febre, suores noturnos e perda de peso. Além disso, os sintomas podem resultar da infecção ou de outra doença que tenha causado o aumento do número dos linfócitos e não do aumento do número de linfócitos por si só.

Quando se suspeita de infecção, os médicos podem fazer exames de sangue. Quando os médicos descobrem um aumento no número de linfócitos, uma amostra de sangue é examinada ao microscópio para se determinar se os linfócitos no sangue parecem ativados (como ocorre em resposta a infecções virais) ou se parecem imaturos ou anormais (como ocorre em certas leucemias ou linfomas). Os exames de sangue também podem identificar o tipo específico de linfócito (células T, células B, células natural killer) que está aumentado para ajudar a determinar o problema subjacente.

O tratamento da leucocitose linfocítica depende da causa.