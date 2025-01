Doenças basofílicas

University of Washington

Os basófilos são um tipo de glóbulo branco que desempenha uma função na vigilância imunológica (por exemplo, detectar e destruir câncer em estágios muito iniciais) e na cicatrização de feridas. Os basófilos podem liberar histamina e outros mediadores e participam do início das reações alérgicas.

Os basófilos representam menos de 3% dos glóbulos brancos circulantes (de 0 a 300 basófilos por microlitro de sangue [0 a 0.3 × 109 por litro]).

Pode ocorrer uma diminuição do número dos basófilos (basopenia) como resposta a tireotoxicose, reações de hipersensibilidade aguda e infecções.

Pode ocorrer um aumento do número de basófilos (basofilia) em pessoas com hipotireoidismo. Nas neoplasias mieloproliferativas (por exemplo, policitemia vera e mielofibrose), pode ocorrer um aumento considerável do número de basófilos.

Os sintomas geralmente dependem do distúrbio que está causando a alteração no número de basófilos, mas um aumento no número de basófilos pode causar coceira e outras reações alérgicas.

A alteração no número de basófilos geralmente é detectada por acaso quando se faz um hemograma completo por outros motivos.

O tratamento é direcionado ao distúrbio que está causando a alteração no número de basófilos.