Corticosteroides e troca de plasma

Às vezes, rituximabe

Caplacizumabe (raramente)

Na púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), as pessoas são frequentemente tratadas com corticosteroides e troca de plasma (transfusões de plasma juntamente com plasmaférese). Na plasmaférese, o sangue é retirado da pessoa e colocado em um aparelho que separa as células sanguíneas da parte líquida do sangue (plasma). O plasma, que contém os anticorpos causadores da doença, é descartado e as células sanguíneas são devolvidas à pessoa, juntamente com plasma fresco obtido de doadores saudáveis.

O rituximabe, um medicamento que suprime o sistema imunológico, costuma ser usado em pessoas com PTT para prevenir a recidiva após o tratamento com corticosteroides e plasmaférese.

O caplacizumabe é um medicamento que inibe a interação entre uma proteína envolvida na coagulação e plaquetas. Embora o caplacizumabe possa reduzir a necessidade de troca de plasma e acelerar a recuperação na PTT, ele pode aumentar o risco de hemorragia.